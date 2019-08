“Esperamos que ‘Ya no más’ sea un himno”

Con la balada ‘Ya no más’, que es la historia de una víctima de violencia doméstica, la cantante Susan Ochoa representará a Perú en el Festival de Viña del Mar y viajará acompañada de Eva Ayllón, Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez’ y ‘Pelo’ de Ambrosio, quienes comparten créditos como compositores. “Espero que sea un himno porque esta canción pide que pare la violencia, esta canción pide que la mujer tenga una oportunidad”, dijo en la conferencia de prensa, la figura de ‘La Voz’ y ‘Los cuatro finalistas’.

Los compositores enviaron la canción a la categoría Competencia Internacional (en la folklórica, Nicole Pillman representa a Perú). “Muchas canciones de trova han intentado cambiar el mundo, todo suma. Desgraciadamente, los abuelos han criado a todos los latinoamericanos con una idea errada sobre lo que tiene que ser un matrimonio, tenemos un machismo innato que tenemos que cambiar y tenemos que empezar por algo. Esta canción debe ser el inicio de una gran campaña”, comentó Ambrosio.

A su turno, Ayllón agregó que espera que ‘Ya no más’ tenga eco en Perú. La letra habla de una víctima que termina con el círculo de abusos cuando abandona a su agresor. “Ojalá que con una sola canción podamos evitar tanta muerte de las mujeres. ‘Ya no más’ es para que la mujer se convierta en un ser humano valiente, que no le tema a nada”.

Con voto del público

Tras clasificar a la Competencia Internacional, el equipo confía en que Ochoa pueda traer la Gaviota de Plata, ya que este año el festival también tomará en cuenta los votos del público. “Esta vez el concurso no va a ser solo por jurado calificador, sino por llamadas del público. Espero que mi público peruano me brinde su cariño”, dijo la cantante que cuenta con más de 100 mil seguidores en las redes sociales. “Todos somos una bandera. Además, queremos que esta canción sea mundial”, agregó Rodríguez.

Ayllón, quien tuvo que lidiar con las pifias en su presentación del 2001 (hasta ahora, en el YouTube, varios chilenos lamentan lo que hicieron sus compatriotas), opinó sobre el público de la Quinta Vergara. “Es un monstruo grande y pisa fuerte. Yo tuve la suerte de estar en ese escenario y la pifiada fue tremenda, hasta que se cansaron y tuvieron que aplaudir”.

La criolla, quien pudo ver de cerca el trabajo de Ochoa tras su presentación en ‘La Voz’ (tuvo como coach a Gian Marco Zignago), habló de su trabajo como compositora. “La experiencia de haber participado en este tema ha sido satisfactorio, además contamos con una extraordinaria voz, un extraordinario estilo. Yo estoy muy orgullosa de que sea mi amiga. Ella cuenta conmigo para lo que sea. Iré repartiendo experiencia a quien me lo pida”.

Entre bromas, los compositores han dejado zanjado que no se “pelearán” ni harán algo “vengonzoso” ante un eventual premio. “Las cosas están claras”, dijeron.

La clave

‘ya no más’. Me miro al espejo y veo las marcas en mi piel/veo una cicatriz y me lleno de rencor/el jardín que me ofreciste solo dio espinas/ese cuento de hadas solo fue terror/es hora de sanar estas heridas lejos de ti/no volverás a herir mi piel nunca más/ porque ya no estaré/no me encontrarás/Ya no más.