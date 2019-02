Stephanie Valenzuela sorprendió con revelaciones de su relación con Mario Irivarren

"Antes de publicar esta historia, se la mandé al otro protagonista para su aprobación, me alegró su respuesta dice que le sacó una lágrima y una sonrisa", así inició su relato Stephanie Valenzuela, quien después de varios años decidió revelar detalles de la relación que mantuvo con Mario Irirvarren, cuando los dos aún no tenían la fama que tienen ahora.

"Un amor de reality show", fue como tituló la nota que ingresó a su blog, el texto fue acompañado de una fotografía de ella y el chico reality cuando Valenzuela llegó a presentar su primera canción a 'Esto es Guerra'. Después del fin de su relación, ambos han mostrado que los une una gran amistad, ella no ha dudo en describirlo como su hermano por la cantidad de años que se conocen.

Ella cuenta que su historia de amor comenzó más rápido de lo que se imaginó, una semana después de que lo conoció ya eran enamorados y comenzaron a compartir gratos momentos. La hoy cantante revela que fue por Mario que se volvió 'famosa'. "A la semana me dice que una revista le estaba pidiendo hacer una portada hace tiempo y me pregunto si la quería hacerla con él [...] yo hasta el día que acepté hacer esa portada, a insistencia suya, no tenía idea de la magnitud de lo que iba a pasar después y sí… el me cambió la vida, el me volvió famosa de un día a otro, y yo no medí las consecuencias de lo que la fama podría significar".

Más adelante escribe que muchos amigos de Mario aseguraban que ella estaba con él solo por su fama, cosa que el chico reality jamás lo consideró así. Detalla además como cambiaron los gustos del 'combatiente' conforme pasó el tiempo y se hacía más popular en el programa.

"Le cambié el peinado diciéndole adiós a sus rulos sexys, cambiamos 'Boston' por 'Calvin Klein' y jugábamos a que era mi caballito, reíamos, bailábamos, íbamos a todas las fiestas desde las de su barrio hasta las de Aura agarrados de la mano".

El quiebre de la historia de amor llegó cuando la fama del combatiente era incontrolable, él empezó a salir con sus amigos, con lo que ella no encajaba, a eso se le sumó que ella era dos años mayor con él.

Lo que más resalta de la historia es la promesa que se hicieron cuando decidieron terminar. Stephanie Valenzuela escribe que ella renunció a 'Combate' cuando ya no pudo más con lo que se decía de ella y de él y decidió viajar a Miami con una amiga. Mario enterado de lo que estaba a punto de hacer su expareja fue al aeropuerto.

"Le dije que sabía que no era nuestro momento y que me iría, el no me pidió que me quede [...] me compró ese anillo, no era un anillo de compromiso de matrimonio, era un anillo de compromiso de quererme siempre. Y así con el corazón destrozado y los ojos que ya ni se me notaban de hinchados me subí al avión", finalizó la intérprete de 'Intocable'.