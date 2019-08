Premios TVyNovelas 2019: conoce a todos los nominados [FOTOS]

El pasado jueves 31 de enero se dio a conocer la lista completa de nominados de las 21 categorías que serán reconocidos en la edición 37 de los Premios TVyNovelas.

En este evento, cuya celebración será en la Ciudad de México el próximo domingo 10 de marzo, se reconocerá a los actores y actrices que han participado en diversos proyectos de Televisa y que se han transmitido en la pantalla chica.

Las animadoras de la edición 36 de los Premios TVyNovelas serán Jacqueline Bracamontes e Inés Gómez Mont.

Premios TVyNovelas 2019: cómo votar

La votaciones se habilitaron desde el pasado jueves 31 de enero y estuvieron activas hasta el 14 de febrero.



Para votar puede dar clic aquí en premiostvynovelas.mx, tvynovelas.com o a través del Instagram en tvynovelasmex.

Premios TVyNovelas 2019: lista completa de nominados

MEJOR ACTRIZ

Africa Zavala – La jefa del campeón

Ariadne Díaz – Tenías que ser tú

Ana Brenda Contreras – Por amar sin ley

Angélica Vale – Y mañana será otro día mejor

Angelique Boyer – Amar a muerte

Livia Brito – La piloto 2

Michelle Renaud – Hijas de la luna

Susana González – Mi marido tiene más familia

Zuria Vega – Mi marido tiene más familia



MEJOR ACTOR

Andrés Palacios – Tenías que ser tú

Arath de la Torre – Mi marido tiene más familia

Arap Bethke – La piloto 2

Carlos Ferro – La jefa del campeón

Daniel Arenas – Mi marido tiene más familia

David Zepeda – Por amar sin ley

Danilo Carrera – Hijas de la luna

Diego Olivera – Y mañana será otro día mejor

Gabriel Soto – Mi marido tiene más familia

Michelle Brown – Amar a muerte



MEJOR VILLANA

Ana Layevska – Y mañana será otro día mejor

Barbara Islas – Mi marido tiene más familia

Claudia Martin – Amar a muerte

Grettell Valdez – Tenías que ser tú

Ilza Ponko – La piloto 2

Mariluz Bermúdez – Hijas de la luna

Marisol del Olmo – La jefa del campeón



MEJOR VILLANO

Alejandro Nones – Amar a muerte

Alexis Ayala – Hijas de la luna

Fernando Alonso – Tenías que ser tú

German Bracco – Mi marido tiene más familia

Mauricio Abularach – Y mañana será otro día mejor

Moisés Arizmendi – Por amar sin ley

Oscar Schwebel – Like

Pablo Valentín – Por amar sin ley

Tommy Vásquez – La piloto 2

Julián Gil – Por amar sin ley



MEJOR PRIMERA ACTRIZ

Azela Robinson – Por amar sin ley

Carmen Salinas – Mi marido tiene más familia

Claudia Ramírez – La jefa del campeón

Cynthia Klitbo – Hijas de la luna

Diana Bracho – Mi marido tiene más familia

Isela Vega – Like

María Marcela – Tenías que ser tú

Nubia Martí – Tenías que ser tú

Olivia Bucio – Mi marido tiene más familia

Raquel Garza – Amar a muerte

Silvia Pinal – Mi marido tiene más familia

Socorro Bonilla – Y mañana será otro día mejor



MEJOR PRIMER ACTOR

Alexis Ayala – Amar a muerte

Arturo Peniche – Tenías que ser tú

Edgar Vivar – La jefa del campeón

Guillermo García Cantú – Por amar sin ley

Omar Fierro – Hijas de la luna

Patricio Castillo – Mi marido tiene más familia

Rafael Inclán – Mi marido tiene más familia

René Casados – Mi marido tiene más familia

Sergio Klainer – Like



MEJOR ACTRIZ CO ESTELAR

Alejandra Barros – Y mañana será otro día mejor

Altair Jarabo – Por amar sin ley

Chantal Andere – Tenías que ser tú

Gabriela Platas – Mi marido tiene más familia

Geraldine Galván – Hijas de la luna

Karla Carrillo – Mi marido tiene más familia

Laura Vignatti – Mi marido tiene más familia

Macarena Achaga – Amar a muerte

Margarita Muñoz Parra – La piloto 2

Vanessa Bauche – La jefa del campeón



MEJOR ACTOR CO ESTELAR

Agustín Arana – Tenías que ser tú

Arturo Barba – Amar a muerte

Diego de Erice – Y mañana será otro día mejor

Dagoberto Gama – La jefa del campeón

José María Torre – Por amar sin ley

José Pablo Minor – Mi marido tiene más familia

Juan Diego Covarrubias – Mi marido tiene más familia

Juan Eduardo Colucho – La piloto 2

Mario Morán – Hijas de la luna

Rodrigo Murray – Like

Sergio Basañez – Por amar sin ley

Victor García – Por amar sin ley



MEJOR ACTRIZ JUVENIL

Ale Müller – Like

Alejandra Robles Gil – La jefa del campeón

Anna Iriyama – Like

Azul Guaita – Mi marido tiene más familia

Bárbara López – Amar a muerte

Jade Fraser – Mi marido tiene más familia

Jessica Decote – Tenías que ser tú

Julia Urbini – La piloto 2

Lore Graniewicz – Hijas de la luna

Maca García – Like

Mirada Kay – Y mañana será otro día mejor

Roberta Damián – Like



MEJOR ACTOR JUVENIL

Aldo Guerra – Tenías que ser tú

Carlos Said – Like

Chris Pascal – Y mañana será otro día mejor

Emilio Osorio – Mi marido tiene más familia

Enrique Arrizon – La jefa del campeón

Gonzalo Peña – Amar a muerte

Gonzalo Vega – Mi marido tiene más familia

Jonathan Becerra – Hijas de la luna

Mauricio Abad – Like

Mikael Lacko – La piloto 2

Polo Morín – Tenías que ser tú

Santiago Achaga – Like

Victor Varona – Like



MEJOR DIRECTOR DE CÁMARAS

Hijas de la luna – Gabriel Vázquez B./Jesus N.

La jefa del campeón – Walter D./Victor H./Luis R.

Like – Vivian S./Daniel F.

Mi marido tiene más familia – Mauricio M./Martha M.

Por amar sin ley – Bernardo N./Mauricio M.

Tenías que ser tú – Marco V./Oscar M./Israel F.

Y mañana será otro día mejor – Manuel B./Ernesto A.



MEJOR DIRECTOR DE ESCENA

Amar a Muerte – Rolando O.

Hijas de la luna – Salvador S./Ricardo de la P.

La jefa del campeón – Walter D./Víctor H.

La piloto 2 – Rolando O.

Like – Luis P./Eloy G.

Mi marido tiene más familia – Aurelio Á./Francisco F./JuanB

Por amar sin ley – Salvador G./ Alejandro G.

Tenías que ser tú – José Elías M./Nelhiño A.

Y mañana será otro día – Lily G./Fernando N./Karina D.



MEJOR GUIÓN O ADAPTACIÓN

Amar a muerte – Leonardo P.

Hijas de la luna – Alejandro P./Palmira O.

La jefa del campeón – Ximena S.

La piloto 2 – Jörg H.

Like – María B.

Mi marido tiene más familia – Pablo F./Santiago P.

Por amar sin ley – Monica A./José C./Vanessa D./Fernando G.

Tenías que ser tú – Antonio A./Carlos Daniel G.

Y mañana será otro día mejor – Martha C./Cristina G.



MEJOR REPARTO NOVELA

Amar a Muerte

Hijas de la luna

La piloto 2

La jefa del campeón

Like

Mi marido tiene más familia

Por amar sin Ley

Tenías que ser tú

Y mañana será otro día mejor



MEJOR TELENOVELA

Amar a muerte – Carlos Bardasano

Hijas de la luna – Nicandro Díaz

La piloto 2 – Carlos Bardasano

La jefa del campeón – Roberto Gómez

Like – Pedro Damián

Mi marido tiene más familia – Juan Osorio

Por amar sin ley – José Alberto Castro

Tenías que ser tú – MaPat López

Y mañana será otro día mejor – Carlos Moreno



MEJOR TEMA DE NOVELA

Amar a muerte – Me muero

Hijas de la luna – Tengo

La jefa del campeón – Cuando nadie me ve

La piloto 2 – Buena vida

Like – Este movimiento

Mi marido tiene más familia – Tú eres la razón

Por amar sin ley – Tema instrumental Por amar sin ley

Tenías que ser tú – Me niego a perderte

Y mañana será otro día mejor – Insomnio



MEJOR PROGRAMA DE COMEDIA

40 y 20

La parodia

Mi lista de mi exes

Nosotros los guapos

Simon dice

Vecinos



MEJOR PROGRAMA UNITARIO DRAMATIZADO

Como dice el dicho

La rosa de guadalupe

Sin miedo a la verdad



MEJOR PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

Cuéntamelo ya

Hoy

Intrusos

Más noche



MEJOR PROGRAMA TV DE PAGA

Con permiso

D generaciones

Game time

La vida con Oli Peralta

La guarida del mostro

Minds3x

Miembros al aire

Montse y Joe

Tinderella

U news

U ponte fit



MEJOR REALITY Y PROGRAMA DE CONCURSO

La voz México

Me caigo de risa

Mira quien baila

Reto 4 elementos

Todo queda en familia