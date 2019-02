Yuri niega haber calificado a Yalitza Aparicio de fea y se molesta con periodista [VIDEO]

La cantante Yuri ofreció una conferencia de prensa con el grupo Pandora en México. Las intérpretes se reunieron con la prensa para hablar de sus proyectos en la industria musical, pero durante este evento se vivió un incómodo momento con la pregunta de un periodista.

Resulta que un hombre de prensa aprovechó la conferencia para preguntarle a Yuri sobre una reciente entrevista que ofreció en el programa 'Ventaneando', donde se refirió al físico de la actriz Yalitza Aparicio.

El periodista le consultó: “Supuestamente la tachaste de fea (a Yalitza Aparicio). ¿Qué es lo que realmente quisiste decir?”.

Ante esta pregunta la cantante mexicana se mostró totalmente incómoda y paralizó la conferencia con las siguientes declaraciones: “Ay amigo lindo ¿eres periodista?”, le contestó la intérprete mexicana. “No me contestaste. Contéstame tú. ¿Eres periodista, viste bien la nota? No la viste corazón. Un buen periodista tiene que informarse de lo que va a preguntar”.

Las integrantes del grupo Pandora no tenían ninguna intención de detener a su colega y Yuri prosiguió con lo siguiente: "No vengo aquí hablar de nadie y nunca más hablaré de nadie".

Yuri en conferencia de prensa

Las declaraciones de Yuri en el programa 'Ventaneando':

“Me parece hermoso porque es como, para el prototipo de la gente, del ser humano, es que: ¿Cómo una persona con este físico, con este…? No importa el físico, es el talento el que realmente habla. Pero sí me encantaría que a lo mejor su gente fuera más accesible, eso hace mal a los artistas. Sí yo pienso que cuando tú ya tienes ese nivel y ya pasas de ser una actriz mundialmente conocida…no la juzgo en lo absoluto porque no sé que pasó ahí, pero vi algo que no podía recibirlos a ustedes y que le taparon su carita y no sé qué, pero ojalá que podamos saber más de ella, que nos pueda platicar más su vida porque ese tipo de artistas yo al menos la admiro muchísimo, la admiro mucho más. Y sí me gustaría saber y puede ser un ejemplo para los demás. Sobre todo por su físico que mucha gente dice: ‘Si estás en Hollywood, tienes que estar muy mexicana pero muy bonita y un cuerpazo’ y ella es todo lo contrario", expresó Yuri.