Ducelia arremete contra Nicola: "Tu ignorancia me aburre" [VIDEO]

Mientras Ducelia Echevarría criticaba el bajo rendimiento de Rosángela Espinoza en los juegos que le ha tocado competir en 'Esto es Guerra', el capitán de los guerreros tomó el micrófono y quiso darle un consejo a la rubia de Oxapampa, sin imaginar que sería duramente criticado.

“Quiero pedirle al productor que traiga a Zumba para iluminar a Rosángela”, comentó Ducelia queriendo dar a entender que la presencia del bailarín “podría motivar a la ‘Chica Selfie’ a mejorar en su rendimiento”.

Fue en ese momento que, Nicola Porcella tomó la palabra para defender a la integrante de su equipo, quien había preferido mantenerse en silencio y no responder a las indirectas de la retadora.

“Yo creo que es un tema que Rosángela no va a tocar porque recordemos qué pasó la última vez que le regalamos un peluche de Zumba”, intervino el ‘Capitán histórico’.

“Mira Nicola, contigo no estoy hablando. No eres mi capitán así que no me hables, ok. Gracias”, contestó rápidamente la oxapampina.

“Vete atrás, contigo no quiero hablar. Tu ignorancia me aburre, Nicola (…) Eres un miedoso, eres una gallina para mí”, agregó Ducelia Echevarría.

Matías Brivio no sabía que decir respecto a la fuerte discusión que estaba iniciando frente a las cámaras de 'Esto es Guerra', pero Gian Piero Díaz intervino y advirtió que tanto odio entre ambos concursantes puede provocar el nacimiento de un sentimiento. “Del odio al amor hay un solo paso, yo no sé”, dijo el conductor mientras Ducelia Echevarría y Nicola Porcella sonreían por lo que acaban de escuchar.