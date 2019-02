Alejandro Sanz: "Que Donald Trump no se apropie de la lucha del pueblo venezolano"

El cantante español Alejandro Sanz declaró al diario El País, desde Miami, que lo que sucede en Venezuela no se puede interpretar solo como una cuestión política. “Quien lo interprete así se equivoca de plano o tiene malas intenciones”, dijo, poniendo énfasis en el sentido humanitario que tiene su intervención en este asunto al igual que otros colegas suyos latinoamericanos.

“Que no se apropie Trump de la lucha del pueblo venezolano”, añadió contundente. "Todo lo que se hacemos es una cuestión humanitaria; la gente pasa hambre y necesidad. No tienen ni medicinas ni alimentos, no tienen nada. Y lo que propongo es un canal humanitario que atenúe la miseria que están sufriendo las personas. Me parece muy mal que se esté hablando tanto de la cuestión política y nadie se acuerde de la gente”, dijo el intérprete de Corazón Partío'.

Por otro lado, Sanz manifestó su molestia debido a que esta canalización de ayuda para los hemanos de Venezuela, beneficia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. “El mérito de todo esto se lo vaya a llevar Donald Trump, cuando lo tienen en realidad los venezolanos, que no se han rendido en ningún momento a pesar de haber estado dos décadas oprimidos y silenciados. No se olvide que no existe ni prensa ni elecciones libres en Venezuela. El único mérito es del pueblo venezolano, y no debemos permitir que se apropie de esta lucha ni Donald Trump ni ningún otro dirigente del mundo”.

“Lo que sí es de agradecer es que Europa se haya pronunciado al respecto. Esta no es una cuestión ideológica, sino puramente humanitaria, de dignidad como seres humanos; como tal no podemos permitir que en el corazón de América esté ocurriendo una cosa como esta”, finalizó el intérprete quien el miércoles conversó en vivo a través de Instagram con el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó. Su iniciativa ha sido aplaudida por otros cantantes como MIguel Bosé y Luis Fonsi.