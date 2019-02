La sutil respuesta de Gian Marco a mujer que lo calificó de 'sobrevalorado'

La popularidad de Gian Marco Zignago en la industria musical es indiscutible. El músico peruano tiene una larga trayectoria y ello se ve reflejado en Twitter, red social donde ya superó los 3 millones de seguidores.

Todo lo que comparte el cantante es muy comentado por los usuarios de Twitter y una reciente publicación no ha sido la excepción. Se trata de un post, donde Gian Marco le responde a una tuitera que lo calificó de sobrevalorado.

"Recién veo el videoclip de ‘Sácala a bailar’ de Gian Marco y todo porque un par de amigas me lo recomendaron y como siempre: Totalmente sobrevalorado (él y su música). Me quedo con los dos primeros discos de GM. Natalie Vertiz sin carisma por siempre", fue el comentario de una usuaria.

Ante esta crítica, el cantante Gian Marco no se quedó de brazos cruzados y utilizó la misma red social para responder de la siguiente manera: "Nunca entendí a la gente que no me sigue, pero se toman la molestia de opinar sobre mi. ¿Alguien que no esté sobrevalorado que le responda please?".

Tras la respuesta pública de Gian Marco, sus fieles seguidores no se hicieron esperar y salieron en su defensa: "No hagas caso mi rey. Si los perros ladran, señal de que vas avanzando", "siempre habrá un infeliz que lo único que hace es molestar. No hagas caso" y "hermano, en este mundo no le vas gustar a todo el mundo. Además es la opinión de una chiquilla con 270 seguidores".

Sin embargo, no todos salieron en defensa del músico peruano, hubo quienes lo criticaron por responder a la tuitera: "La canción está buena, pero debes aceptar las críticas también", "pero no a todas las personas les debe gustar tu música, también hay que aceptar críticas" y "Gian Marco sorry, pero tu música es popular, pero eso no significa que sea buena".

'Sácala a bailar', la nueva canción de Gian Marco en YouTube