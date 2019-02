Vanessa Terkes camina con guardaespaldas

Tras la ola de amenazas que ha recibido George Forsyth y su familia debido a su labor contra la corrupción como alcalde de La Victoria, Vanessa Terkes confirmó que ha tomado medidas de seguridad.

“Ahora tengo seguridad, no es algo bonito porque te quita privacidad pero evidentemente me cuido y trato de no exponerme por precaución”, dijo la actriz.

“No imaginé esta magnitud de amenazas pero rezo junto con George y emocionalmente me mantengo firme”, acotó la esposa del burgomaestre, quien se encarga de la parte social del distrito. “Ahora estoy en los preparativos para el aniversario del distrito que es este sábado. También me ocupo de la recuperación de algunos ambientes, ofrecer clases a los niños y atender al adulto mayor. Evidentemente no cobro ni un sol, lo hago por apoyar a mi esposo”, afirmó.

Y, ante las críticas de Phillips Butters, quien aseguró que Forsyth llegó al sillón municipal gracias a su esposa, Vanessa evitó controversias. “Prefiero no pelear con nadie. Más adelante algunos se tendrán que callar la boca”.❧