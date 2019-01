Stephanie Valenzuela asombra con interpretación a capella de ‘Los Destellos’ [VIDEO]

Luego de estar de gira por algunos países por su nuevo tema musical “Intocable”, la modelo peruana Stephanie Valenzuela llegó a Lima, tal como figura en el video colgó en Instagram, la joven sorprendió a su público con una versión a capella de 'Eres mentirosa' del popular y legendario grupo de cumbia ‘Los Destellos’.

La exchica de reality colgó en su cuenta de Instagram un clip donde se le ve estar acompañado junto a un guitarrista e interpretar la pegajosa canción. “El #tbt de hoy, etiqueta a tu amiga bonita pero mentirosa @pedrorodriguez25 #friday #mood #acapella #cumbia”, escribió en la publicación.

En una hora que subió el video tuvo 80 mil reproducciones en Instagram y dejó muy sorprendidos a sus fans pues cantó a capella. Usualmente los famosos cantantes no se animan a interpretar a viva voz, pues muchas veces pasan percances con sus voces. Cierto o no, la modelo lo hizo sin problemas y los fanáticos no dudaron en darle ‘Me gusta’ y comentar.

“Me encantó”, “Linda voz tienes”, “Cantas muy hermoso”, “Te ves muy linda y ni hablar de ese vos”, “Hermosa mi cielo cantas divina esa voz angelical", "Uy hermosa voz debes sacar nuevas canciones”, son algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Stephanie Valenzuela.

No es la primera vez que la exchica de reality se anima a sorprender a su público con un tema musical, en anteriores oportunidades lo hizo con baladas, pero estaba vez se animó por una cumbia con su propia versión. Hubo algunos fans de la modelo que le pidieron cantar temas propios.

Crítica

Stephanie Valenzuela usó su cuenta de Instagram para demostrar la manera en que recibe el fin de semana y emocionar a sus fanáticos con atrevido video. En las imágenes se observa a la modelo cubierta solo con una toalla y realizando sexys movimientos al ritmo de "Umbrella". Algunos fueron muy críticos con Stephanie Valenzuela y no imaginaron que la exchica de reality se tomaría el tiempo en responder. Como por ejemplo uno de ellos ironizó la popularidad de la modelo y ella le dejó contundente mensaje. "¿Quien es ella? ni en su casa la conocen jajajaja", escribió un usuario de la citada red social. Mensaje que la ex integrante de 'Combate' respondió: "Estás hablando de ti? con 6 seguidores? porque a mí sí me conocen mi 1.8 millones de seguidores".