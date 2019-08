Melissa Paredes será la nueva 'Pechuga' en musical de ‘Pantaleón y las visitadoras’

Melissa Paredes ha logrado consolidarse como una actriz en el medio artístico y como parte de su carrera mostró un adelanto de la sesión de fotos que hizo alistándose así para su nuevo rol en la obra de teatro, ‘Pantaleón y las visitadoras, el musical’, que llegará en mayo al Teatro Peruano Japonés bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y escrita por David Serrano.

La exreina de belleza se encuentra emocionada de compartir que será parte de ‘Pantaleón y las visitadoras, el musical’ e interpretará a ‘Pechuga’, papel que hizo Tatiana Astengo en la cinta en 1999. “Será mi debut en el teatro y qué mejor de la mano de ‘Los Productores’, yo seré ‘Pechuga’, el papel que interpretó Tatiana Astengo en la película de la obra. Estoy muy agradecida por la convocatoria”, dijo Melissa Paredes.

PUEDES VER Melissa Paredes se robó todas las miradas en la Noche Blanquiazul

Melissa Paredes comentó que no lo pensó dos veces para hacer la sexy sesión de fotos. “Me convocaron para ser parte de unas fotos promocionales en bikini de Spiaggia y dije por qué no, hace mucho tiempo no hacía algo así, pero ser mamá no me ha quitado esa sensualidad”, contó la actriz quien viajó hasta Paracas para la realización.

Además, la esposa de Rodrigo Cuba contó que viajará a Ecuador. “Tras el éxito de la novela (‘Ojitos Hechiceros’) me vienen convocando para hacer diversas actividades por allá y terminando la grabación de la segunda parte de ‘Ojitos Hechiceros’ viajaré a las ciudades de Guayaquil y Quito”, agregó.

Aunque la exmodelo no estuvo en la presentación de la nueva obra de teatro se conoce que Millet Figueroa será “La Brasilera”, Emanuel Soriano como "Pantaleón Pantoja", y Emilram Cossio como “El Sinchi”.

La película en 1999