Nicola Porcella pierde los papeles en vivo tras revelación sobre Angie Arizaga [VIDEO]

¿Ya no quiere saber nada de su expareja o sí? Nicola Porcella se molestó y quiso abandonar el set de ‘En Boca de Todos’ luego de que revelaran su presunto interés en Angie Arizaga, a varios meses de haber concluido su relación.

Luego de que el integrante de ‘Esto es Guerra’ eligiera a Angie Arizaga como la persona con quien se dio “el Mejor Beso” en una de las secuencias del programa de Canal 4, los conductores del programa empezaron a hacerle más preguntas sobre la popular ‘Negrita’.

Cuando Ricardo Rondón reveló que Nicola Porcella habría pedido al director de cámaras una copia del video de la presentación en EEG de la conductora de ‘La Previa’. Esta develación provocó el asombro de los panelistas de ‘En boca de Todos’.

“¿Qué fue lo que te pidió Nicola cuando apareció Angie en Esto es Guerra?”, consultó el conductor del espacio al director de cámaras.

“El video de la presentación de Angie Arizaga y me pidió varias veces”, respondió el trabajador del canal

El “capitán histórico” negó haber solicitado dicha grabación y dijo que el director de cámaras siempre lo relaciona con la popular ‘Negrita’, pero ante la insistencia de los presentadores del programa, perdió los papeles y quiso retirarse de la entrevista en vivo.

“Por favor, ya dejen ese tema cerrado. Ya lo expliqué 20 mil veces”, empezó diciendo algo molesto. “De verdad, si me han invitado para hablar de Angie, díganme y me voy”, continuó muy ofuscado el capitán de 'Esto es Guerra'.

“Son ocho meses que ya no estoy con ella. La vida continúa. Díganme y si no, me largo", acotó Nicola Porcella tras haber sido relacionado con Angie Arizaga.