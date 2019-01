Apple incursiona en el cine y compra filme del Festival de Sundance

En un mercado todavía dominado por Netflix, el gigante Apple acaba de incursionar comprando Hala, la película escrita y dirigida por Minhal Big y producida por Jada Pinket Smith, esposa de Will Smith. La cinta compite en el Festival de Sundance.

El drama narra la historia de “una adolescente de 17 años de Chicago, pero de familia musulmana. Cuando la adolescente empieza a cuestionar las costumbres religiosas de sus padres y se enamora de un chico, Hala conoce un secreto que si se divulga podría destruir a su familia”, dice la sinopsis.

Aún no se sabe si Hala se verá en iTunes o si será parte del catálogo de producciones de la nueva plataforma. Lo que sí se ha confirmado es que junto a esta película se estrenaría On the Rocks, la primera cinta de contenido original de Apple, que reúne a la cineasta Sofía Coppola y al actor Bill Murray.

Además, la marca contrató al guionista de X-Men para que trabaje en una serie de ciencia ficción para la plataforma. Estrellas como Jennifer Aniston y Reese Witherspoon ya se sumaron a Apple Televisión. ❧