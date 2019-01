Ex de JLo le envía un piropo a la cantante y Alex Rodriguez responde

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez mantienen un romance de dos años y desde entonces se les ha visto juntos en todo tipo de eventos, conciertos y momentos familiares. Pero parece que una expareja no olvida a la ‘Diva del Bronx’ pues no dudó en comentar una publicación de la intérprete de pop en Instagram.

La cantante estadounidense colgó en Instagram una fotografía en la que luce su vientre plano mientras lleva puesto un top y unos leggins. “Día 9 y sensación '... como que no puedo esperar al día 10. ¿Quién sigue con nosotros?”, escribió JLo junto a la publicación de Instagram.

Al ver la publicación, sin temor alguno, el rapero P. Diddy decidió enviarle un mensaje a Jennifer Lopez, y en una de sus fotografías colocó las letras OMG (siglas que significan Oh Dios Mío) junto a un emoticón sonriente de corazón. No obstante, la actual pareja de JLo, Alex Rodríguez, se percató del halago del cantante, y a través de la misma red le respondió: “Lucky me (que suerte la mía)”.

Romance



A inicios del 2017 se filtró unos fotos de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez de su posible romance, y diez meses después de que trascendiera las primeras imágenes de ambos, en un viaje "secreto" a Bahamas, donde se conocerían mejor, se confirmó el romance y sus seguidores han sido testigos de cómo han evolucionado, siempre juntos, siempre en familia, con los socios y compañeros de trabajo.

Ahora la pareja comparte sus fiestas de cumpleaños hasta sus viajes a República Dominicana, Dubai y París, sin mencionar sus constantes vuelos entre Los Ángeles, Miami y Nueva York, donde cuentan con residencias.