Los shows de medio tiempo del Super Bowl causan gran atracción en los fanáticos de la música. Cada año miles de personas permanecen pegadas al televisor viendo los partidos de la Liga Nacional de Football Americano (NFL), solo para ver a sus artistas favoritos durante la pausa del juego.

En esta edición del Super Bowl 2019, los invitados serán Maroon 5, Travis Scott y Big Bot, quienes se presentarán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Georgia).

Sin embargo, a lo largo de los años, los shows de medio tiempo del Super Bowl han recibido a otros artistas de talla internacional que han impactado con sus presentaciones y desenvolvimiento en el escenario.

¿Quieres saber quiénes son?

Como previa al Super Bowl LIII (53), en esta nota te mostramos los 10 mejores shows de medio tiempo del Super Bowl.

New kids on the Block (1991)

La 'boy band' New Kids on the Block se presentó el 27 de enero de 1991 en la edición 25 del Super Bowl.

El show de medio tiempo se realizó en el Tampa Stadium en Florida y contó con la participación de los personajes de Disney, Warren Moon y 2000 niños en los escenarios, representando la temática "Un pequeño homenaje mundial por los 25 años del Super Bowl".

El repertorio de canciones de esta edición fueron: 'Step by step' y 'This One's For The Children', interpretadas por los New Kids on the Block, mientras que los niños entonaron la canción 'It's a Small World (After all)'.

Michael Jackson (1993)

El rey del pop, Michael Jackson, participó en el show de medio tiempo del Super Bowl en su edición número 27.

El estadio Rose Bowl de Pasadena, California, fue el escenario para que Jackson junto a 3500 niños conquisten a la audiencia con la temática "Salvar el mundo".

Las canciones tocadas en el show fueron: 'Jam', 'Billie Jean', 'Black or White', 'We Are the World' y 'Heal the World'.

U2 (2002)

La banda irlandesa U2 estuvo presente en la edición 36 del Super Bowl, que se realizó en el estadio Louisiana Superdome de Nueva Orleans en febrero de 2002.

El show de medio tiempo del Super Bowl rindió homenaje a los fallecidos del 11-S con la temática "Tributo a las víctimas de los ataques del 11S".

La canciones del show fueron: 'Beautiful Day', 'MLK' y 'Where the Streets Have No Name'.

Janet Jackson y Justin Timberlake (2004)

Jessica Simpson, Janet Jackson, P. Diddy, Nelly, Kid Rock y Justin Timberlake, junto a las bandas de la Universidad del Sur de Texas y la Universidad de Houston, fueron los artistas encargados de darle vida al show de medio tiempo del Super Bowl edición 38.

La presentación se realizó en el Reliant Stadium de Houston, Texas en 2004.

Las canciones del evento fueron: 'Choose to Party', cuya introducción fue cantada por Simpson, 'All for You' de Janet Jackson, 'Diddy' con la melodía de Mickey, 'Hot in Herre' de Nelly, 'Mo Money mo Problems' (P.Diddy), 'Bawitdaba' y 'Cowboy' de Kid Rock, 'Rhythm Nation' y 'Rock Your Body', interpretada por Janet Jackson y Justin Timberlake.

Fue uno de los shows más controversiales del Super Bowl, pues Timberlake desprendió parte del vestuario de Jackson dejando al descubierto su pecho.

Paul McCartney (2005)

El ex-Beatle Paul McCartney fue la estrella de la edición 39 del Super Bowl.

El Reliant Stadium de Jacksonville, Florida fue testigo del performance de McCartney, quien en 2005 interpretó las canciones 'Drive My Car', 'Get Back', 'Live and Let Die' y el clásico 'Hey Jude'.

The Rolling Stones (2006)

Mick Jagger y compañía fueron las estrellas de la edición Super Bowl XL (40), realizada en febrero de 2006.

Al ritmo de 'Start me up', 'Rough Justice' y '(I Can´t Get No) Satisfaction', los Rolling Stones conquistaron el Ford Field en Detroit, Michigan.

Prince (2007)

Bajo la lluvia de Miami y con cuatro cambios de guitarra, el cantante de Minnesota, Prince se presentó en 2007 durante la edición 41 del Super Bowl.

El Dolphins Stadium de Miami Gardens, Florida fue el escenario donde Prince interpretó sus éxitos: 'We Will Rock You', 'Let´s Go Crazy', 'Baby I'm a Star', 'Proud Mary', 'All Along the Watchtower', 'Best of You' y 'Purple Rain'. Esta última canción, bajo la lluvia de Florida.

Madonna (2012)

La final 46 del Super Bowl estuvo marcada por la presentación de Madonna, LMFAO, Cirque du Soleil, Nicky Minaj, CeeLo Green y otros artistas locales.

El Lucas Oil Stadium en Indianápolis fue testigo de la performance de la reina del pop y compañía, quienes interpretaron temas que hicieron vibrar a todos.

El setlist estuvo conformado por éxitos como: 'Vogue', 'Music', 'Party Rock Anthem', 'Give Me All Your Luvin', 'Open your heart', 'Express Yourself' y 'Like a Prayer'

Bruno Mars (2014)

El MetLife Stadium de Nueva Jersey albergó uno de los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl en 2014.

Esta vez tuvo como estrella principal a Bruno Mars, quien llegó junto a la banda californiana Red Hot Chili Peppers.

Canciones como 'Billionaire', 'Locked Out of Heaven', 'Treasure', 'Runaway Baby', 'Give It Away' y 'Just the Way You Are' fueron parte del repertorio que hizo cantar y bailar a los asistentes del Super Bowl.

Lady Gaga (2017)

El Super Bowl en su edición 51 tuvo uno de los mejores shows de medio tiempo, incluso superando la presentación de Michael Jackson.

Lady Gaga se hizo presente en el Estadio NGR de Houston, Texas, con una entrada triunfal: saltando desde el techo del recinto hasta el centro de la cancha, donde interpretó su mejor repertorio.

Las canciones 'God Bless America', 'This Land Is Your Land', 'Poker Face', 'Born This Way', 'Telephone', 'Just Dance', 'Million Reasons' y 'Bad Romance' formaron parte del show, que incluyó cuatro cambios de vestuario de la artista y un mensaje a favor de la tolerancia e inclusión.