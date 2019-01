Festival 'Yo amo los '90' anuncia su tercera edición

El Festival 'Yo amo los '90' está de regreso. La tercera edición de la fiesta más grande del eurodance en Perú viene recargado, pues contará con la presencia de cinco de los más grandes exponentes del género que marcaron historia en los 90

Entre la lista de artistas invitados se encuentran Masterboy y Beatrix Delgado con sus temas más renombrados como Give me your love, Feel the heat of the night, Generation of love, y más. Rebeca Pous, más conocida como la reina del dance español también estará presente en el festival. Rebeca, cuya carrera musical comienza en 1995 con los sencillos Más que un engaño y Corazón corazón, traerá su tema más popular Duro de Pelar, asi como Solo amante.

kriss Orue, nombre real de Cristina Orue también se hará presente. Con la cantante española reviviremos sus mejores éxitos como Tonight, Strangers, You wanna be free y Love bye. en la lista de invitados también se encuentra Activate, banda integrada por Mike Griesheimer DJ y Nanni Zagar y quienes ya antes participaron del festival. El famoso grupo alemán traerá sus éxitos como Save me, Beat of the drum, Hypnotyzed, I say what i want, Let the rhythm take control, entre otros.

Completa la lista Alice DJ, grupo cuya vocalista es vocalista es Judith Anna Pronk y que traerá su temas como Better off alone, Will I ever, Back in my life con los que traerá los recuerdos de los 90 ala actualidad. La fiesta es el 16 de marzo en el Parque de la Exposición y las entradas ya están a la venta en Tu entrada y en la plataforma Joinnus.