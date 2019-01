Magaly Medina hace dura revelación sobre el padre de su hijo [VIDEO]

Magaly Medina se encuentra muy enamorada de su actual esposo, el notario Alfredo Zambrano, al menos es lo que demuestra en las redes sociales. Sin embargo la periodista no siempre tuvo suerte en el amor.

En una reciente entrevista con Andrea Llosa en ATV, la popular ‘urraca’ habló de todo, hasta del hombre que se convirtió en el padre de su hijo y quien fue su primer esposo.

Magaly Medina contó que se tuvo que casar a los 19 años porque salió embarazada, a pesar de no haber estado enamorada. Días antes de enterarse que estaba en la dulce espera, la huachana aseguró que había roto con quien entonces fue su primer novio.

“Me casé porque tenía que casarme. Mi papá no me iba a dejar tener un hijo sin casarme, mi papá era muy conservador”, expresó la periodista en el programa ‘Andrea al mediodía’, el último lunes.

Debido a la falta de amor y los problemas de pareja, dicho matrimonio solo duró dos años. “Al tipo le aguanté todo. Tenía un carácter horroroso, yo ya ni siquiera peleaba (...) Era una relación muy tirante”, indicó.

Por otro lado, Magaly Medina contó que por un tiempo no pudo desarrollarse profesionalmente por culpa del padre de su hijo. ''No me permitía ni trabajar, pese a que ese año estudié administración de empresas en la universidad de Huacho'', dijo.

Magaly Medina reconoce sus excesos contra Gisela Valcárcel

En la entrevista con Andrea Llosa, la presentadora de ‘Magaly TV, la firme’ admitió que en algunas oportunidad se fue de boca cuando hablaba de la popular ‘señito’.

"A veces me excedía con Gisela Valcárcel", expresó.