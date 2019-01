Rami Malek recuerda travesura de Freddie Mercury con la princesa Diana

En una reciente entrevista concedida a la revista People, el actor Rami Malek, famoso por su interpretación como Freddie Mercury en la película Bohemian Rhapsody, revivió alguna anécdotas y leyendas urbanas del lider de Queen con la fallecida princesa Diana.

“Una vez me contaron que (Freddie Mercury) se llevó a la princesa Diana y la disfrazó como un hombre para ir con ella a un bar y así poder disfrutar de su momento de diversión sin que nadie se diese cuenta de que estaba allí”, relató el nominado a Mejor Actor en los próximos Óscar, durante la pasarela en la alfombra roja de los SAG Awards el último fin de semana.

Sin embargo, cauteloso, Malek prefiere no dar crédito a algo que no le consta. "No sé si es verdad, podría ser una leyenda urbana", agregó.

La anécdota a la que se refiere Malek, fue contada por la actriz cómica Cleo Rocos en su libro The Power of Positive Drinking publicado en 2013. Según contó Rocos, una noche cuando se encontraban reunidos con Mercury y la princesa en casa del cómico Kenny Everett, Lady Diana la estaba pasando tan bien que les pidió que la llevaran a un bar. Fue entonces que Mercury sentenció: "Dejemos que la chica se divierta" y la disfrazó antes de salir en un taxy. "Camufló su identidad con una chaqueta militar, unas gafas de sol y el pelo escondido bajo una gorra de cuero. Pasaba por un modelo masculino vestido de manera excéntrica. En el local nadie la reconoció, lo que encantó a la princesa. Tenía el aspecto de un joven muy guapo”, escribió aquella vez.