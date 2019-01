‘Gisela busca’ regresa a la TV con Susy Díaz

Gisela Valcárcel vuelve a la pantalla chica con la segunda temporada de ‘Gisela busca’, espacio de entrevistas en el que intentará descubrir los secretos mejor guardados de los artistas.

Su primera invitada para el estreno de este sábado a las 10 p.m. por América TV será Susy Díaz, a quien fue a buscar a su casa para conocer de cerca sus excentricidades, ocurrencias y, por supuesto, sus famosas dietas.

“Gisela y yo nos parecemos porque las dos hemos sido vedettes, incluso recuerdo que, en algún momento, ella me regaló sus tangas”, refirió Susy para luego adelantar parte de las revelaciones que le ofreció a la conductora. “Me gustó conversar con Gisela, me sentí cómoda y por eso le revelé mucho de mi vida pasada y de la actual, así como mis intimidades y proyectos”, comentó.

Así, Susy tuvo un íntimo encuentro con Gisela en el que también participó su entorno familiar más cercano como su hija Flor Polo y sus nietos.

Walter Vega, pareja de Susy desde hace seis meses, también fue parte de esta experiencia. Él compartió junto a Gisela y Susy una larga conversación. “Gisela me intimidó porque me di cuenta de que ella, al inicio, no creía en nuestra relación, pensó, quizá, que todo era armado, pero luego se dio cuenta de que lo mío con Susy era amor real”, declaró Vega.

Por su parte, la excongresista confesó que aunque Walter es un buen chico desconfía de su fidelidad. “Walter me da confianza y me respeta pero, a veces, uno desconfía por lo que es muy joven... Soy su mayor por 25 años”, contó.

Ante ello, Gisela solo tuvo una respuesta. “Susy me sorprende a cada instante”.

Cabe mencionar que el espacio sabatino se estrena con Susy Díaz, pero, según se conoce, Gisela ha realizado otras entrevistas íntimas con personajes como Sheyla Rojas y su novio Pedro Moral; Rebeca Escribens acompañada de su padre; Daniela Darcourt en su barrio de La Victoria, entre otros.

De esa manera, la conductora de televisión arranca con sus proyectos del 2019. En tanto, el que está en agenda para los siguientes meses es la serie de ficción ‘Llauca’, la cual será producida por su empresa GV Producciones y dirigida por Jorge Carmona.

La serie contará con la participación de Lucho Cáceres, Norka Ramírez, Miguel Iza, ‘Melcochita’, entre otros.

Asimismo, volverá con su reality de baile y canto.