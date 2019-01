Alejandra Baigorria lleva siete años en la pantalla chica. Su ingreso fue del brazo de su entonces enamorado Mario Hart al reality ‘Combate’. Hoy, convertida en una exitosa empresaria, enamorada y con más de 2 millones de seguidores en Instagram, es uno de los rostros más representativos del género reality de competencia.

“No sé si esté viviendo la mejor etapa de mi vida, pero sí, es un gran momento. Estoy superfeliz. He tenido momentos importantes en mi vida, no lo puedo negar, pero también hubo otros que no tanto. Y es que no todo puede ser felicidad”, empieza meditando en un alto de la inauguración del concepto ‘Coney Active’ en MegaPlaza, de la cadena de centros de entretenimiento Coney Park.

Cuando le recordamos si se arrepiente de haberse mostrado tan vulnerable en la pantalla chica en sus vaivenes con el corredor de autos (YouTube es fiel archivo de ello) se muestra tranquila y responde que no. “Uno comete errores y tiene que aprender de ellos. Pero si no hubiera pasado esas cosas, no sería la mujer que soy hoy. Agradezco todo lo que he vivido, todo pasa por algo. Hoy soy una mujer madura, segura de mí misma, enamorada y con muchos proyectos laborales, incluso, en el extranjero. Soy convencida de que los 30 son los nuevos 20”.

Luego recuerda que entró a la pantalla chica con nada de experiencia. “Era novata, no sabía cómo se manejaba todo esto. No era un personaje. Se vieron mis llantos, pataletas y alegrías. Todo fue real. Expresé hasta cosas que no debía y tal vez eso originó que muchas mujeres se identificaran conmigo”, dice revelando que 67% por ciento de sus casi 2 millones 200 mil seguidores en Instagram son mujeres.

Serena, asienta: “Muchas personas creen que por salir en televisión no sentimos, pero sí. No somos perfectos, sufrimos, sentimos igual que cualquiera. Tenemos amores y desamores, somos seres humanos. En mi caso, por decirlo de alguna manera, mostrarlo fue el precio de la fama”.

Alejandra, quien vive hoy una sólida relación con el empresario y deportista Arturo Caballero, señala que cualquiera puede llegar a la televisión “pero lo difícil es mantenerse, brillar con luz propia. En este tiempo, he aprendido mucho. Lo que no ha cambiado es el contacto con la gente. Sigo yendo a Gamarra y al Mercado Central, para mí, ir a esos lugares es como ir al Jockey Plaza (ríe). La gente me ve cargando mis costales, comprando mis telas. No he cambiado porque creo que eso me quitaría humanidad, sensibilidad. No he dejado de hacer mis labores cotidianas y creo que eso a la gente le gusta, en las mañanas me ven en Gamarra o en el Centro de Lima, comprando mis telas, accesorios y por la noche en ‘Esto es guerra’. No dejo que la televisión me envuelva, si uno deja eso, cuando ya no estés en ella sentirás como si no tuvieras alma y yo no quiero eso”.

Hija de la recordada modelo, ‘Chica de impacto’, Verónica Alcalá, Alejandra se muestra cauta al hablar de su cadena de tiendas. “No me gusta estar diciendo cuántas tengo, pero he cerrado algunas y me mudo a otros lugares donde sé que pueden funcionar. Me encanta ese trabajo, lo amo”.

Con ofertas para ir a Madrid y Dubái, en calidad de influencer, no se molesta cuando la llaman ‘chica reality’. “Creo que alguien lo dijo con ganas de menospreciar, pero eso ha ido cambiando con el tiempo. Hay que estar en un set de lunes a viernes, en reales competencias, con fracturas, para saber lo que es pararse allí. Yo no tengo temor a decir que ‘Esto es guerra’ es el nuevo fútbol en el Perú. Ahora, la gente no pregunta de qué equipo eres. Si no, si eres retador o guerrera. Además, el programa es muy visto por la gente de la tercera edad y si le arrancamos una sonrisa a una abuelita todas las noches, lo seguiremos haciendo”.

Y entre el programa, sus tiendas y el amor, la rubia promueve ahora ‘Coney Active’, en el MegaPlaza. “Es un nuevo centro de entretenimiento, con siete juegos, entre toboganes, camas saltarinas y palestra. Es dirigido a toda la familia, que podrá pasar todo un día de sana diversión”, señala. ❧