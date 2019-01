Bebe Rexha no se queda callada frente a las críticas contra su imagen [FOTOS]

Bebe Rexha la sigue pasando mal. Luego de la controversia de los diseñadores que se negaron a confeccionarle un vestido para los Grammy 2019, la cantante de Estados Unidos se enfrentó a usuarios de Twitter que la acusan de usar Photoshop en las pantallas del Times Square.

Y es que últimamente Bebe Rexha ha sido víctima de los detractores y en esta ocasión muchos usuarios de Twitter corrieron el rumor de que la artista de Estados Unidos había usado Photoshop para colocar un anuncio suyo de Spotify en Times Square.

La información que circuló por Twitter afirma algo que probablemente no sea cierto, pero hubo muchas personas que sí lo creyeron e hicieron fuertes comentarios hacia Bebe Reixha.

La famosa cantante de 29 años no dudó en responder a estos comentarios en Twitter. “Ojalá tuviera Photoshop para recortar a los haters de mi vida. Pero, de nuevo, que mantengan mi nombre en su boca me hace más rica, así que continúen”, escribió Bebe Rexha en su cuenta oficial de Twitter.

I wish they had photoshop to crop out the haters out my life. But then again you keeping my name in your mouth makes me richer so go on... 💅🏼