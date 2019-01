'Mecánica del Folklore' cuenta secreto mejor guardado y Andrea Llosa queda desconcertada [VIDEO]

María Velásquez, mejor conocida en el ambiente artístico como la 'Mecánica del Folklore', se presentó en el programa 'Andrea al Mediodía' y conversó de distintos temas, tantos personales como profesionales, algunos conocidos y otros que solo la cantante tenía guardado por mucho tiempo.

Andrea Llosa, además de conocer más con respecto a la vida de la artista musical, decidió dar una sorpresa, la llamada telefónica Pierre Maxwell Martín Velásquez, de 27 años, hijo de la cantante, quien al escuchar su voz no pudo controlar sus emociones y lloró durante programa en vivo ante las palabras emotivas.

"Me quedaría corto de palabras para decir lo que significo para mí. Siempre se lo he dicho a ella y a todas las personas, ella es el principio y final de mi vida. Sabe que pese a a los problemas de madre e hijo siempre voy a estar con ella hasta donde nos lleve la vida. Madre, déjame decirte que estoy orgullosa de ti. Si en algún momento me he portado mal, porque soy consciente de eso, te pido disculpas. Y quiero decirte que te amo", dijo emocionado el hijo de la cantante María Velázquez.

Ante estas conmovedoras frases dadas por Pierre Maxwell Martín Velásquez, la artista musical, conocida como la 'Mecánica del Folklore', respondió y le dio importante consejo a su hijo. "Igual, te he dicho hijo que tú como hombre tienes que demostrar que el hombre tiene que ponerse los pantalones para ser alguien en la vida y si tu vienes de una madre luchadora pues demuestrálo más tarde a tu familia. Creo que el Perú necesita hombres capaces, de buenos principios para salir adelante, y tú lo tienes", dijo de manera segura la cantante .

Al escuchar hablar de "familia", la periodista quiso sacar la duda y le preguntó "¿ya eres abuela?", interrogante que la conocida 'Mecánica del Folklore' asintió con la cabeza, mientras que Pierre Maxwell Martín Velásquez responde: "sí, ya".



Video de entrevista de Andrea Llosa a María Velásque, conocida como la 'Mecánica del Folklore'