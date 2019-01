¿Por qué Coto Hernández y Erick Sabater se pelearon en plena vía pública?

Coto Hernández utilizó su cuenta de Instagram para explicar los motivos que lo llevaron a enfrentarse con Erick Sabater en plena vía pública. Según narró el modelo en un video, él no toleró que su ex compañero dejara entrever que es un oportunista.

Coto explicó que salió muy molesto del canal 2 porque Erick Sabater señaló en una entrevista con el programa 'Válgame Dios' que el costarricense propiciaba encontrarse con la salsera Yahaira Plasencia en lugares públicos y así poder figurar en la pantalla chica.

"Debido a lo que dijo el señor (por Erick Sabater) en el programa de televisión (por 'Válgame Dios'). Obviamente yo con cólera y por las estupideces que estaba diciendo y sabiendo que las cosas no son así, fui a buscar a esta persona para reclamarle. Yo iba hablar, pero él me metió un golpe y ya lo que pasó después ustedes lo vieron. Yo solo reaccioné porque me defiendo", contó Coto Hernández.

"Es cierto que fui a buscarlo, pero porque no me puedo quedar de brazos cruzados. Dejando que una persona hable de mí y de esa manera. Yo solo quiero decir que me defendí", agregó el ex integrante de 'Esto es Guerra'.

Coto Hernández y su descargo tras pelea con Erick Sabater

Sobre la pelea de Erick Sabater y Coto Hernández en la calle

Lo que comenzó con un intercambio de palabras durante el enlace en vivo que tuvo Erick Sabater con Coto Hernández en el programa 'Válgame Dios', en las afueras del canal terminó en discusión y con una fuerte pelea.

Algunos transeúntes sacaron su celular para grabar de principio a fin el bochornoso incidente que protagonizaron los ex integrantes de 'Esto es guerra' en la Av. San Felipe, Jesús María.