Carla García elogia a George Forsyth por su gestión en La Victoria [FOTOS]

George Forsyth sigue protagonizando titulares no solo por las recientes acciones que ha tomado como alcalde de La Victoria, sino también por los comentarios que han hecho sobre él algunas personalidades del medio local.

Por ejemplo Phillip Butters minimizó la labor de George Forsyth. Según el conductor de televisión, el exarquero de Alianza Lima no tiene preparación alguna para liderar un distrito.

"George Forsyth con la justas pudo ser arquero de Alianza, ha tenido una carrera en el fútbol mediocre para abajo, porque nunca pudo consolidarse como el tercer arquero de la Selección Peruana, eso ya pasó. Ahora el señor en base a su fama, a que es bonito y que se casó con Vanessa Terkes termina de alcalde de La Victoria", señaló Butters.

"Resulta claro que no tienen ningún tipo de preparación ni experiencia para administrar la cosa pública, queda clarísimo, eso es obvio, porque es un tipo que se ha dedicado a tapar y a ser arquero [...] Entonces ahora hay que tener mucho cuidado a lo que él se dedica, porque una cosa es el show y otra cosa es la realidad", añadió.





Sin embargo hay otros famosos que han visto con buenos ojos la labor del esposo de Vanessa Terkes en La Victoria. A través de un mensaje de Twitter, la hija de Alan García señaló que para ella es toda una sorpresa lo que Forsyth viene haciendo como alcalde.

“George Forsyth es la gran sorpresa municipal. Sabe qué quiere, no tiene miedo y le da uso a los medios en favor de su gestión”, expresó Carla García, mejor amiga de Beto Ortiz, en Twitter.

“Efectivamente, es una gran sorpresa... Hay que darle tiempo...en un mes no se resuelven los problemas del municipio”, señaló uno de sus seguidores, a lo que Carla expresó: “Claro pero se ve el punche. No lo conozco pero lo bueno se aplaude”.

“El Urresti victoriano. Puro show”, comentó otro de los usuarios. “Noooooo. Échale tierra pero no basura”, respondió la hija del líder aprista.

“Todo bien hasta que … ‘Le da uso a los medios en favor de su gestión’. No todos son así”, comentó otros de sus seguidores de Twitter y ella no se quedó con los brazos cruzados. “Todos entendieron salvo tú. Usa los medios para solicitar ayuda y denunciar aquellas cosas que como alcalde no puede solucionar solo”, explicó.