“Me gustaría conducir un programa de conversación”

Johanna San Miguel confirmó que habló con Ney Guerrero para un proyecto en ATV, pero también ha recibido otras ofertas. “Si aún no he aceptado no ha sido por contenidos, sino por los horarios”, sostuvo.

En otro momento, aunque no descartó volver a un reality, agregó que le interesa más otro tipo de formato. “No puedo decir ‘esto no voy a hacer’, algo que he aprendido es que uno no tiene el control de las cosas. Pero me gustaría un programa de conversación, siempre me ha gustado hablar sobre el tema de las mujeres, esa imposición que hay sobre nosotras. No ha llegado una propuesta así. Quizá tendría que proponerlo yo”, sostuvo San Miguel y agregó que felicita a sus colegas de ‘Mujeres sin filtro’. “Dicen las cosas tal cual y hacen las cosas con buena onda, como creo que debería ser: levantar al prójimo y no estar hundiéndolo”.

De otro lado, vuelve con su unipersonal ‘Se busca marido cama adentro’(el 11 y 12 en el Peruano Japonés), una “oda” a la soltería. “Es un juego, es una sátira, porque si quieres ser soltero y no quieres estar con nadie, todos somos libres de hacer lo que queramos con nuestras vidas y con nuestros cuerpos. También eres libre de equivocarte. Finalmente, el hombre no es ese apéndice que necesitamos, ni siquiera lo necesitamos para sobrevivir”(ríe).❧