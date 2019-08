Flavia Laos: “Nadie me va a decir quién soy, lo que tengo que hacer o ponerme”

La popularidad le llegó cuando apenas había terminado el colegio e ingresó a la teve para encarnar a Camila Sousa Sanguinetti en Ven baila quinceañera en 2015. Desde entonces, Flavia Laos no ha parado de hacer noticia, no solo por aquel rol protagónico que tuvo, sino también por la intensidad con la que vive la vida y sus relaciones amorosas.

“Cuando veo atrás me doy cuenta de que mi vida dio un giro desde que empecé en Ven baila quinceañera, hasta el día de hoy. Disfruto del cariño del público pero también he recibido duras críticas que al inicio me dolían, pero hoy día no les doy tanta importancia. Ahora nadie me va a decir quién soy, lo que tengo que hacer o ponerme. Sé lo que quiero, y lo que quiero es hacer todo lo que me provoca y aprovechar al máximo mis 21 años”, afirma la actriz.

Es asi que, además de la actuación, se lanza al ruedo para incursionar en la música.

“Me gusta mucho cantar, así que decidí iniciar una nueva faceta como cantante en el género urbano. Acabo de lanzar mi tema ‘Cómo sigo sin ti’ que ya está en todas las plataformas musicales y ahora me toca salir de mi zona de confort y realizar presentaciones. Espero que el público me dé su respaldo”.

Flavia, quien ya tiene proyectos para protagonizar la telenovela Princesas y evalúa retornar al cine este año, también lanzó su canal de Youtube junto a su pareja Patricio Parodi. “Estamos innovando pues no hay muchas parejas que trabajen como youtubers. Nosotros queremos que el público nos conozca más, compartir nuestros viajes, deportes, etc.”, adelantó.

“Patricio y yo ya llevamos tres meses juntos, siento que me cambió la vida en este tiempo, me encanta trabajar con él pero, por si acaso, este canal de Youtube no es un reality de nuestra relación”, puntualizó. ❧