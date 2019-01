“Linchamiento público” o la verdad del Rey del pop

La familia Jackson escribió una carta que fue difundida ayer por la revista Variety. Tras el estreno del documental Leaving Neverland en el Festival de Sundance, la crítica coincidió en que se trataba de un filme “perturbador” y que le creían a los dos adultos que acusaban a Michael Jackson de haber abusado de ellos cuando eran niños.

El filme, de cuatro horas, tiene como protagonistas a Wade Robson y James Safechuck­ y a sus familias. Luego de la respuesta de la crítica en las redes sociales y la posterior ovación en el festival estadounidense el viernes, los Jackson no tardaron en responder. “Estamos furiosos con los medios que, sin ninguna prueba o evidencia física, han elegido creer la palabra de dos mentirosos confesos, por encima de la palabra de cientos de familiares y amigos alrededor del mundo que pasaron tiempo con Michael ­–muchos en Neverland­– y experimentaron su legendaria amabilidad y su generosidad global. Él ya estuvo bajo una investigación que concluyó con una redada en Neverland y sus otras propiedades, y fue llevado a los tribunales donde un jurado lo declaró completamente inocente. No ha habido ninguna prueba de evidencia”, se lee en el comunicado.

Leaving Neverland narra cómo Michael Jackson se hizo amigo de estos dos niños y, luego, al cumplir 7 y 10 años, iniciaron los abusos sexuales que se mantuvieron por años. “La película sugiere que estaban lejos de las únicas víctimas”, sostiene la reseña de la revista. El director ganador del BAFTA, Dan Reed, dirige el documental que lleva como sinopsis lo siguiente: “En dos historias separadas pero paralelas, dos chicos entablaron una amistad con Jackson, quien los invitó a su singular y maravilloso mundo. Seducidos por la existencia del cuento de hadas del cantante y cautivados por su relación con él, las familias de los niños no pudieron ver la manipulación y el abuso al que eran sometidos”.

Sin embargo, para la familia del ‘Rey del pop’, se trata del “asesinato” de un personaje. “No podemos quedarnos sentados, dejar que el linchamiento público continúe y permitir que los buitres tuiteros sigan atacando a Michael a pesar de que nunca lo conocieron. Él no está aquí para defenderse. De lo contrario estas acusaciones no se habrían llevado a cabo. Los creadores de esta película no estaban interesados en la verdad. No entrevistaron a ninguna persona que conociera a Michael, aparte de los dos mentirosos y sus familias. Esto no es periodismo y no es justo. (...) Pero la verdad está de nuestro lado. Los hechos no mienten, las personas sí. Michael Jackson es y siempre será 100% inocente de estas acusaciones”.