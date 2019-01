Exponen fotos íntimas de Lizbeth Rodríguez, la chica 'Badabun'

Al mismo estilo de 'Play Boy', Lizbeth Rodríguez fue expuesta en redes sociales con sugerentes fotos semidesnuda que han generado revuelo entre sus seguidores.

Usualmente la 'Chica Badabun' pone en aprietos a la mayoría de parejas, pero en esta oportunidad, ella fue la protagonista de sugerentes fotografías que ya circulan en la esfera virtual.

En el material visual, que cuenta con varias imágenes, se puede observar a la conductora de 'Exponiendo infieles' en una faceta nunca antes vista por sus millones de seguidores que se han sumado gracias a su polémico programa que difunde a través de su cuenta oficial de YouTube.

Pese a que en algunas fotos no se puede apreciar su rostro por completo, algunos usuarios aseguran que se trata de Lizbeth Rodríguez, quien no se ha pronunciado sobre el particular para negar o afirmar lo que ha generado más de una emoción en el mundo virtual.

Lizbeth Rodríguez, conductora de 'Exponiendo Infieles', sale con un antifaz de conejita y con un sensual traje de látex. Las fotografías tuvieron que ser difuminadas debido a que algunas partes íntimas se su cuerpo fueron expuestas sin edición alguna.

Hasta el momento, las fotografías supuestas de Lizbeth Rodríguez suman casi diez con contenido no apto para menores de edad. Al parecer, la 'Chica Badabun' habría sido víctima de hackers, quienes por alguna razón viralizaron las imágenes.