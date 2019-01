Magaly Medina reveló la fuerte pelea que tuvo con Rodrigo González [VIDEO]

La popular 'Urraca' estuvo en el programa de Andrea Llosa y conversó sobre distintos temas, tanto de su vida personal como profesional. Sin embargo, uno de los puntos claves fue cuando la periodista le preguntó a la conductora de 'Magaly TV, la firme' cuáles fueron las razones por las que ella y el conductor de 'Válgame Dios', Rodrigo González 'Peluchín', ya no son amigos.

"Tu viste una relación, que todo el mundo conoce cercana, con mucho cariño que se veía en la televisión y en las redes sociales con 'Peluchín'. ¿Qué pasó?", preguntó Andrea Llosa a Magaly Medina.

"No sé. Yo creo que la televisión siempre va a interferir, porque tiende , a veces, no hacerte pisar tierra, a elevar egos y lucha de egos. Y yo siempre he tratado de tener una posición mucho más conciliadora. Soy la mayor en este asunto, tengo mucho más recorrido en la televisión y trato de que no se me suba los humos, siempre trabajo y me rodeo de gente que me esté pinchando la llanta siempre para que mi ego no se me sobredimensione", inició la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Luego, Magaly Madina entró en más detalles y contó que todo empezó desde que ella hizo un comentario que, según presume, no habría sido del agrado del conductor de 'Válgame Dios'. Desde entonces, la amistad se rompió.

"No sé realmente, porque después de la pelea ya no fue igual. Tuvimos una pelea cuando estuvimos en Latina, él se mostró, parece, un poco fastidiado por una cuestión que yo dije, que lo tomó en serio. Ni me acuerdo, porque te voy a decir que soy una persona que no guarda rencores, no me acuerdo por qué la gente se pelea conmigo o porqué se molestó y empezó una lucha cruenta en el canal, porque hay personas que son más apasionadas que otras para pelear", reveló la popular 'Urraca'.

"Yo no tengo una energía para pelear. Estoy en una etapa en que tengo energía para amar y rodearme de cariño. he perdido mucha gente cercana, he visto a personas que se mueren de un día para otro totalmente sana. Entonces la vida está prestada, y creo que hay que disfrutar el día a día. No me voy con rencores a mi cama, trato de sonreír todo el tiempo", añadió la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Video de la entrevista de Andrea Llosa a Magaly Medina

Magaly Medina entrevista a Rodrigo González