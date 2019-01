Fabio Agostini tilda de falso a Nicola Porcella y revela que 'atrasó' a otro chico reality

Fabio Agostini no se guardó nada frente a las cámaras del programa 'Válgame Dios'. El español tildó de 'falso' a Nicola Porcella y adelantó que el 'guerrero' habría atrasado a otro chico reality.

"Se cayó, se cayó un 'edificio', él solo, él se tiró, se tiró no solo conmigo, sino con otra persona también", declaró Fabio Agostini, luego de conocerse que Nicola Porcella habría sido quien le 'atrasó' con su ex Mayra Goñi.

Además de decirle mal amigo y falso, Fabio Agostini dejó entrever que Ivana Yturbe habría tenido algo que ver con Nicola Porcella y que si alguien le pregunta sobre el particular, contará todo.

"Yo de eso no voy hablar, ya es un tema de otras personas. Ahora, si esas personas me dicen Fabio declara y di la verdad, yo lo digo, si me piden; pero yo no lo voy a nombrar. Yo sé lo que hay y muchos de mi programa lo saben", aseguró el participante de 'Esto es Guerra'.

En ese mismo contexto, Fabio Agostini aseguró que Nicola Porcella es una persona en la que no se puede confiar por ningún motivo.

"Es más que un cara dura, ya me he dado cuenta que es 'falso'. Se hace aquí el amigo tuyo y por detrás se come todo lo que puede, y encima lo va contando como chiste por ahí", acotó.

Fabio Agostini abiertamente le ha declarado la guerra a Nicola Porcella y está dispuesto a desenmascarar al ex de Angie Arizaga.

"Me dijeron que se fue del estudio, no sé el acto ese de cobardía que tiene; se sentirá culpable por algo y tiene vergüenza en su interior que tiene que abandonar el set. No puede conmigo en ningún aspecto", manifestó el ex de Mayra Goñi.

Por su parte, el hermano de Fabio Agostini le mostró su apoyo y admitió que tuvo una conversación seria con Nicola Porcella en redes sociales.

"Me acerqué a Nicola, le escribí por privado y tuvimos una conversación. Tampoco voy a comentar lo que hablamos entre él y yo. Me dio su versión y su versión fue de que no había sucedido nada. Le pedí que hablaran entre los dos, pero creo que eso será difícil", explicó el hermano del participante de 'Esto es Guerra'.

Finalmente, Fabio Agostini aseguró que no quiere tener ningún tipo de conversación o intercambio con Nicola Porcella.

Fabio Agostini hizo fuertes revelaciones sobre Nicola Porcela en 'Válgame Dios'