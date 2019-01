Sheyla Rojas: Nana revela la noche que abandonó a su hijo [VIDEO]

A raíz de los comentarios que hizo Sheyla Rojas, a a través de su cuenta oficial de Instagram, con los que buscaba desenmascarar a Antonio Pavón, la hermana del exconductor de televisión, Alicia Pavón, usó sus redes sociales para hacer pública una conversación que Antonio tuvo con una de las nanas que trabajó en la casa de la exchica reality.

"[...] Voy a seguir un poco más, ¿cuántas nanas han pasado por tu casa? Dónde está el terapista, que dice mi sobrino que es su mejor amigo (ese que llega a la casa, lo despierta, lo alista, le prepara el desayuno, la lonchera, ¿quieres que siga? Porque esto no es nada. Que llamen a las nanas los medios de comunicación y les pregunten", escribió la hermana en una historia.

Continuó y escribió lo siguiente antes de sacar a la luz el audio: "Te voy a poner una pequeña dosis de tu realidad, la de verdad, no la que finges y vendes con tus mentiras".

En el audio se escucha a quien habría sido nana del hijo de Antonio y Sheyla, ella cuenta como un fin de semana, que le correspondía salir porque eran sus días de descanso, la conductora de 'Estás en todas' la dejó cuidando al niño porque tenía un show en el 'Cono Norte' y le aseguró que llegaba el domingo temprano.

No habría habido ningún problema, sin embargo, el niño tenía tos y toda la madrugada del domingo la pasó muy mal, pero la nana no tenía qué darle y no sabía qué hacer, por lo que decidió llamar a Sheyla, quien tenía el teléfono apagado. Al día siguiente ella siguió cuidándolo, y volvió a llamar a la conductora, quien seguía sin responder.

"Llamé, llamé y llamé y no me respondía, ¿tú sabes a qué hora se apareció? Se apareció el domingo en la noche como si nada, pero quien la fue a recoger el día sábado fue el señor Pedro (Moral), y el domingo también apareció, entonces yo me di cuenta que no era evento, sino que se había ido con él", señala la extrabajadora.

La mujer cuenta que tras ese hecho ella le reclamó porqué no había dejado medicamentos y fue a raíz de ese episodio que decidió renunciar.

Este fue el audio que Alicia Pavón hizo público en sus redes sociales

Tras hacer público estos audios, Alicia Pavón no dudó en mandarle un duro mensaje a Sheyla Rojas, señalando que su sobrino debería vivir con ellos en España, donde no le faltaría nada y mucho menos amor. Sheyla no se ha pronunciado al respecto.