Novia de Deyvis Orosco lo sorprende con mensaje de amor [VIDEO]

El programa ‘En exclusiva’ inició su nueva temporada en las pantallas de Panamericana Televisión este lunes 28 de enero con Tilsa Lozano como conductora principal, tras la salida de Karen Schwarz.

A manera de cábala, Tilsa Lozano tuvo en su programa debut al cantante Deyvis Orosco, a quien conoce desde hace años. Durante la entrevista, la presentadora de televisión intentó que el cumbiambero hable de su vida privada, pero él se mostró cuidadoso con sus palabras.

Si bien el líder de Grupo Néctar presentía que Tilsa Lozano le iba a formular preguntas sobre su relación con Cassandra Sánchez Della Madrid, no se imaginó que la hija de Jessica Newton se prestaría para sorprenderlo en vivo.

“Amor, ¡sorpresa! Probablemente no te lo esperabas, sé que estas cosas no te gustan, pero cuando me llamaron del programa a decir que querían sorprenderte. Lo pensé dos veces y el hecho de poder sacarte una sonrisa no tiene precio”, expresó la joven que trabaja con su madre en la organización del Miss Perú.

“Me preguntaron cuál sería mi deseo para ti este año y creo que mi mayor deseo es que aparte de que seas inmensamente feliz, que se materialicen todas tus sueños y tus metas (...) Sé que debes estar cansado de que te lo diga pero estoy extremadamente orgullosa de ti, porque eres un hombre espectacular”, manifestó la joven en el video que sorprendió a Deyvis Orosco.

Debido a que el intérprete de “No te creas tan importante” no le gusta exponer su vida privada, la joven señaló: “Espero que no me mates cuando veas este video, solo pasaba por acá para decirte que te amo (...) espero que sonrías cuando veas este video”.

Cuando Tilsa Lozano le pidió que le devuelva el gesto, Deyvis Orosco no quiso enviarle un romántico mensaje y cambió de tema.