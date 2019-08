Instagram: Fey luce infartante ‘bikinazo’ a los 45 años [FOTOS]

Fey no solo ha ganado seguidores por sus canciones, sino también por las atrevidas fotografías que suele publicar en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 670 mil fans.

En los últimos años Fey ha ganado muchos titulares por su trabajada figura. Durante una entrevista, la cantautora mexicana reveló sus secretos para mantener una espectacular figura.

PUEDES VER Hija de Vanessa Terkes se desnuda y publica foto en Instagram

"Hacer ejercicio y tomar mucha agua. Hay que comer cosas que te nutran. Aunque soy una persona creyente de lo vegano, creo que comer cosas nutritivas y muchas veces al día le hacen bien al cuerpo", dijo para el programa ‘Hoy’.

En otra entrevista, Fey aseguró que no tiene pudor de mostrar sus atributos. "Soy una mujer que no tiene vergüenza por la cuestión de la feminidad, la sensualidad, la sexualidad, soy una mujer muy completa en ese aspecto, me siento tranquila con ello", expresó.

PUEDES VER Vía Instagram: Fey presume sus encantos en sexy mallas y fans quedan enamorados

En la charla que tuvo con el periodista Javier Poza reveló que cuando era adolescente no se sentía a gusto con su cuerpo. "Me comparaba con las revistas con alguien que es totalmente diferente a ti, hoy me di cuenta que yo tenía piernas de otra dimensión, siempre me sentía que no encajaba, me sentía gorda y me criticaba".



"Hoy me siento súper a gusto y entendí que cada quien es totalmente bella como viene y es lo mágico, cada quien es diferente", agregó la cantante de temas como "Azúcar amargo" y "Media naranja".

Fey luce su cuerpo a los 45 años

A través de Instagram, Fey compartió dos fotografías de ella en las que aparece con un diminuto bikini con estampados floreados, con el que muestra su trabajada anatomía.

Además de mostrar su vientre plano, la intérprete mexicana derrochó sensualidad con sus fotografías. En una de las imágenes que Fey subió en redes sociales se la ve posando con diminuto bikini, mientras disfrutaba de un día soleado en la piscina.



En otra de las fotografías que causaron revuelo en Instagram se puede apreciar a la artista mexicana sentada al borde de la alberca. “Aire sentí por un momento que era aire”, es el texto que acompaña a la imagen en la que aparece de perfil y con los brazos en alto.