Kylie Jenner asombra a fans al escribir un mensaje en español a Travis Scott

Kylie Jenner y Travis Scott han demostrado que tienen una relación sólida después que se especuló que el rapero le fui infiel a la hermana de Kim Kardashian, pese a todo y el amor que tienen por su hija Stormi continúan con la relación. Justamente la celebridad viajó con su amiga Jordyn Woods y su bebé a una paradisíaca playa por lo que ha estado distanciados con el rapero.

Y aunque en un principio parecía que solo estaban ellas tres disfrutando del mar, Kylie Jenner compartió en redes una tierna foto en la que sale abrazando y besando a Scott. Sin embargo, la pareja no pasó mucho tiempo juntos como hubieran deseado, pues ahora Kylie usó su Instagram para dejar en claro que Travis le hace falta.

Lo que llamó la atención es que la estrella de ‘Keeping Up with the Kardashians’ le escribiera un mensaje a Travis Scott en español.

"Extraño a mi esposo", escribió la celebridad de 21 años junto a una foto suya en blanco y negro. Rápidamente, su sexy imagen, cuya autora es Sasha Samsonova, superó los 4 millones de ‘Me gusta’.

Además, este mensaje ha despertado dudas entre sus seguidores acerca de su estado civil, pero desde mucho tiempo, ella se refiere a Travis como "hubby" ("esposo"), y él la llama "wifey" ("esposa").

En una entrevista con Rolling Stone, el cantante de 26 años reveló que sí tiene intenciones de casarse con su novia, y confesó también que está consciente de que necesita proponerle matrimonio con un gesto "grande".

Sobre Kylie y Travis