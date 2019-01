Última foto de Selena Gomez inquieta a fans por el contenido

Hace unas semanas que la famosa cantante Selena Gomez regresó a Instagram después de estar desaparecida por un problema de salud que tuvo a fines del 2018. Sin embargo, una fotografía que colgó hace unas horas alarmó a sus 144 millones de seguidores pues

notaron que la expareja de Justin Bieber tenía sangre en la frente y manos, preocupando a todos.

El jueves Julia Michaels lanzó su EP llamado Inner Monologue Part 1, en donde ella y Selena Gomez colaboraron en una canción llamada "Anxiety". Horas después la cantante de "Bad Liar" compartió una publicación en Instagram en donde agradeció a su amiga por la experiencia.

En la imagen se aprecia a Selena Gomez abrazar a su amiga Julia, pero tenía sangre en algunas partes de su cuerpo lo que preocupó a sus fieles seguidores. ¿Qué pasó?

De acuerdo con el sitio Radar Online, un representante de Selena Gomez confirmó que la foto es de los American Music Awards 2017, después de que la cantante interpretó "Wolves". Selena Gomez fue maquillada de esa manera debido a la temática de su presentación.

Junto a la publicación en Instagram, Selena le dedicó un mensaje a su amiga: “Mi dulce alma hermana. Julia has sido una gran parte de mi vida. Me has enseñado a tener valor cuando tengo dudas. Esta canción está muy cerca de mi corazón, ya que he experimentado ansiedad y sé que muchos de mis amigos también lo saben. Nunca estás solo si te sientes de esta manera. El mensaje es muy necesario y realmente espero que les guste”. Hasta el momento la publicación cuenta con 9 millones de ‘Me gusta’.

Videoclip de Selena y Julia