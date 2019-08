Juliana Oxenford demandará a sujeto que la calificó de "loca"

Juliana Oxenford colgó en su cuenta de Instagram una fotografía desde el set de ‘90 Central’ minutos antes que empiece su programa, pero jamás imaginó que algunos usuarios en Twitter la insultaran porque usó como fondo al expresidente Alberto Fujimori, quien regresó al penal Barbadillo a cumplir su sentencia.

“Esperando para salir al aire. El partido PE vs PY está por terminar”, señaló en la leyenda de la imagen la periodista de Latina, en ella se le ve sentada sobre el escritorio mientras cruza las piernas muy sonriente. En el fondo de la pantalla del set se aprecia al padre de Keiko Fujimori y Kenji Fujimori con un rostro desencajado.

PUEDES VER Juliana Oxenford conmociona a televidentes al retar a Pedro Chávarry en vivo [FOTOS]

Esto provocó que en Twitter un usuario la calificara como “enferma”. "Y dice que no está enferma", comentó un hombre al ver la imagen en Instagram para luego subirla a su red social.

La fotografía de Juliana Oxenford que abrió el debate

A Juliana Oxenford le provocó indignación y sostuvo que demandará al hombre. “Gracias querido, me acabas de difamar diciéndome enferma y no tienes como demostrarlo. Te recomiendo busques un abogado. Yo ya tengo esto y algunas cosas más para querrellarte. Nos vemos”, escribió en su red social. Pero no fue el único que insultó a la periodista, otro sujeto la llamó “loca”. “Hay gente se m… y después está loca Oxenford”, comentó el cibernauta.

Cumpleaños de Juliana Oxenford

Durante la conducción del programa '90 Central', Juliana Oxenford fue sorprendida con la visita de 'Pintura Roja', grupo musical al que la periodista es fiel seguidora. Incluso se animó a bailar y cantar con las integrantes de la orquesta.