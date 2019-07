Eva Ayllón: “No hay mejor venganza al maltrato que el éxito”

Nominada al Grammy por el disco Clavo y canela, Eva Ayllón recordó ayer en televisión que fue víctima de maltrato físico por una expareja. “En un momento tuve una pareja que me maltrató, me pegó, pero fueron dos veces, a la tercera le pegué yo”, lo reiteró por la tarde en una reunión con la prensa. “Yo sé lo que es eso”, dijo después y agregó: “Uno no puede permitir que nadie lo dañe, si alguien no quiere que le ponga un dedo, no lo debo hacer porque estoy yendo en su contra. Hay cosas que las mujeres no debemos permitir, pero… hay mujeres que no tienen carácter: (dicen) ‘mis hijos, no tengo trabajo’… Es un tema complicadísimo”.

Si se trata de “tener carácter”, a Eva Ayllón le mencionamos las lamentables estadísticas y lo que está pasando: algunas mujeres denuncian y terminan asesinadas. “Ese es otro punto… como la política, es un nunca ponerse de acuerdo”.

PUEDES VER Modelo negada por Farfán muestra mensajes del futbolista [VIDEO]

Más adelante reconoció que es un tema “amplio”, “delicado”, pero que espera que la violencia hacia las mujeres acabe. “Somos lo máximo, les diría a mis seguidoras que sí conseguimos lo que deseamos, que no solo somos cuerpo y belleza, no somos unas lindas piernas, o derrier o un pelo maravilloso. Somos cerebro”.

Para la intérprete de ‘Me gritaron negra’ (del poema de Victoria Santa Cruz), nadie canta –o no debería cantar– “sobre lo que no conoce”. Recordó el racismo que sufrió a inicios de su carrera (según cuenta quedó fuera del programa del Tío Johnny por ser afroperuana) y subrayó que la “revancha” de cualquier víctima de violencia es otra. “No hay mejor venganza al maltrato verbal o a cualquier maltrato que se pueda hacer que el éxito. Cuando tú muestras que eres buena, no hay pero que valga que muestras tu trabajo. Yo creo en mí, me tengo fe y me admiro. A veces pienso que soy un superninja (sonríe). ¡Las cosas que uno ha tenido que ‘cabrear’ en este país!”.

Eva Ayllón ha sido jurado y coach de realities de canto y coincidió con su amigo Gian Marco Zignago, acerca de que en los programas no gana el mejor. “Es que la cosa es así. Éramos (en ‘La voz’) cuatro jurados, teníamos a nuestro favorito y no ganó. Pero es así, no gana en realidad el que mejor canta, gana el que tiene más votos, el que tiene más amigos, el que tiene mejor manejadas las redes sociales, de eso se trata, pero lo bueno es la exposición. Nosotros estamos para darles la mano, para alimentarles el alma, porque se desaniman y perdemos voces”.

De hecho, para su concierto del 8 y 9 de febrero en el Peruano Japonés, cantará con sus alumnos: José Gaona, Farik Grippa, Noelia Calle y Joseph Buitrón. “Hay algo que no se sabe, las mujeres no votan por mujeres, hay un fenómeno con Noelia y Susan Ochoa, ¡las adoran!, pero son la excepción porque mujer no vota por mujer”, opinó sobre por qué hay pocas finalistas en los concursos de canto. “Es la verdad, así somos, no queremos competencia”.

La cantante fue conductora radial y sostuvo que debido al poco apoyo a los nuevos artistas y nuevas producciones, espera concretar un espacio propio. “Vuelvo con un programa ya propio, con mis condiciones. Será para pasar los temas que no se pasan. Nuestra radio es una radio del recuerdo, no sé por culpa de quién. Cecilia Barraza dijo algo que es muy cierto, en su momento dije: ‘Cecilia está loca, por qué dice eso’. Pero ya después de tres años de conducir me di cuenta de que tenía razón: nuestra radio peruana criolla es una radio más del recuerdo. Tengo mis ahorritos, compro mi hora y ya está, no se tienen que meter conmigo para nada. Si todo sale bien, ya me voy a la tele”.

“El país está enfermo”

Antes de terminar, la cantante opinó de la coyuntura. “Yo no sé nada de política, soy una ignorante sobre política, pero lo que sí sé es que mi país está enfermo, lo que sé es que están saliendo muchos virus, hay muchas epidemias, está con lacras, tiene piojos, entonces hay que limpiarlo nomás. Al país hay que agarrarlo con harto detergente y mucho amor y empezar a limpiar”.

Del mismo modo, Ayllón saludó que la “limpieza” de la que habla ya haya empezado. “No hay que obstruir a la gente que quiere limpiar el país. O sea, si tú estás enfermo y te quieres sanar, no friegues al médico, hazle caso. Yo creo que todavía hay gente buena que está queriendo que esto surja. No permitamos nosotros que los de arriba, los que tiene más poder, puedan hacer lo que les dé la gana”.