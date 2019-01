Sheyla desenmascara a Antonio luego que él señaló que corrió con los gastos de su hijo en EE.UU.

Luego que se calmaran las aguas entre Sheyla Rojas y Antonio Pavón por su pequeño hijo, en Instagram una nueva polémica se dio luego que la conductora de ‘Estás en todas’ respondió las dudas de sus seguidores por el controversial tema que se dio en el medio del espectáculo.

Durante una entrevista con Magaly Medina, el español sostuvo que corrió con todos los gastos en el 2018 cuando viajó a Filadelfia, EE.UU junto su hijo Antoñito para realizar un tratamiento médico e incluso manifestó que vendió sus cosas en Lima para cubrir parte del monto.

Sin embargo, Sheyla Rojas se mostró mortificada con la declaraciones y respondió a una usuaria de Instagram para esclarecer el tema. Pavón aseguró que se quedó en Estados Unidos 2 meses y 10 días, y que Sheyla Rojas no le pasó ni un sol por la pensión de su hijo.

“A ver, quién pago los pasajes y gastos en Philadelphia fui yo. Él se había quedado sin trabajo y yo decido apoyarlo y comprar un pasaje también para él. Bueno, si vendió todo (sus cosas) fue porque se suponía que se iba a España a vivir porque tenía un contrato de trabajo allá. Eso fue lo que me dijo y yo le creí, por eso asumí los gastos”, comentó Sheyla Rojas en Instagram.

Además, asegura que durante la estadía de su pequeño hijo envió mes a mes para que Pavón cubra con los gastos. “Yo trabajo para poder costear todos los gastos que asumo mes a mes. Aquí no se trata de un mes dar y otro no. Yo tengo gastos y pagos diarios con mi niño. No necesito pelear por plata”, argumentó.

Otra usuaria le cuestionó a Sheyla Rojas sobre no dejar ver a su hijo al español, y la figura pública dijo que jamás dejaría que su ex y su niño se distancien. Además, nunca hablaría de Pavón frente a las cámaras, pues es el padre de su hijo.

Entrevista de Antonio Pavón y Magaly Medina