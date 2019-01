Lesly Águila presenta a nuevo novio y Franck Mendoza rompe su silencio

Lesly Águila y Franck Mendoza mantenían una relación estable pese a que no se veían mucho porque ambos viajaban por diversas partes del país para ofrecer conciertos. Después de algunas idas y venidas, la pareja decidió ponerle fin a su historia de amor.

A través de las redes sociales, la cantante piurana Lesly Águila anunció el fin de su relación con Franck Mendoza. "Hace un tiempo se tomó la decisión de dar por terminada la relación entre Franck y yo", escribió la cumbiambera en su Instagram Story.

"No me gusta hablar mucho de mi vida privada ni tampoco es dable andar explicando los motivos porque solo él y yo lo sabemos, y por respeto a ambas familias les agradecería que reserven sus comentarios, ya sean positivos o negativos. De todo corazón les pido respeto para ambos", añadió la intérprete de Corazón Serrano.

Un mes después, Lesly Águila sorprendió a sus seguidores al presentar a su nueva pareja, de nombre Cristian, a quien le dedicó emotivas palabras. Lo que sorprendió es que la cumbiambera hizo quedar mal a Franck Mendoza con su publicación, en la que dio a entender que el cantante se portó mal con ella.

"¡En todo este tiempo he pasado miles de cosas que no se lo imaginan! ¡Permití que me rompieran el corazón de la peor manera! Y aún así seguía con una sonrisa en el rostro, de pie por mi trabajo y más aún por mi familia", escribió la integrante de Corazón Serrano.

Tras el anuncio, los seguidores y colegas de Lesly Águila le dieron su respaldo y también cuestionaron duramente al exintegrante de Puro Sentimiento, donde ambos trabajaban. Ante las críticas, Franck Mendoza se pronunció en Instagram.



“Soy un tipo que cuenta chistes después de la tormenta. Quien monta citas después del Apocalipsis. Y si hablar de mí te hace menos culpable, ¡adelante! Necesitas odiarme para no odiarte”, expresó el cantante.