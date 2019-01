Milagros Leiva amenaza a General de la PNP por salvaje ataque a su esposa

No teme a las reacciones. La periodista Milagros Leiva presentó nuevamente en su programa a la señora María Barbieri, quien denunció públicamente al General de la PNP Juan Francisco Sáenz Ordoñez por agredirla física y psicológicamente cuando mantenían una relación de esposos. La figura de ATV presentó audios y pruebas en fotos que demuestran los ataques que recibió la mujer en su cuerpo.

Durante la entrevista, la mujer de prensa Milagros Leiva presentó unas fotografías que confirman las agresiones. La víctima María Barbieri detalló que unas mujeres la atacaron salvajemente cerca a su vivienda. Ellas le hicieron un corte profundo en el brazo, el cual dejaba ver parte de su hueso. Las atacantes le manifestaron que eso "lo merecía" por haber denunciado públicamente en televisión al General de la PNP Juan Francisco Sáenz Ordoñez.

Ante esta manifestación, Milagros Leiva se tomó unos minutos para enviar una amenaza al miembro de la Policía Nacional. La figura de ATV comentó que tenía miedo, pero que no iba a quedarse de brazos cruzados ante la agresión física que sufrió la señora. Esto fue lo que dijo frente a cámaras.

"Yo no sé general, Juan Francisco Sáenz Ordoñez, si usted ha ordenado este ataque, pero quienes atacaron a su esposa se lo dijeron. De la cara, no sea cobarde. Yo no le tengo miedo. Si algo les pasa a estas mujeres, yo lo voy a responsabilizar a usted. Si algo les pasa, el culpable va a ser usted".

"Lo que estamos impidiendo es que la maten. No la van a matar. Yo estoy pidiendo protección para ella. Empresarios, denle un trabajo a esta señora. Tienes 52 años, esta joven, tiene toda una vida por delante. Que ese General se trague todo, todo, porque nosotros vamos a ayudarla".

La periodista Milagros Leiva hizo un llamado a las autoridades, haciendo hincapié a las ministras de la salud y mujer, para que puedan apoyar a la víctima con los medicamentos para su recuperación.