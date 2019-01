¿Se terminó la amistad? Patricio destruye a Ignacio por cambiar de equipo [VIDEO]

En la última edición del programa Esto es Guerra’ se terminó de definir a qué equipo pertenecía cada integrante y una de las elecciones más polémicas fue la hecha por Ignacio Baladán, a quién el Tribunal dio la oportunidad de elegir y contra todo pronóstico su respuesta sacó más de un polémico comentario.

El uruguayo escogió pertenecer a los ‘Retadores’, pese a que varios días atrás declaraba a sus amigos y frente a las cámaras que deseaba formar parte de los ‘Guerreros’. Uno de los más indignados con esta decisión fue su mejor amigo Patricio Parodi, quien no dudó en lanzar fuertes calificativos contra el ‘Chico de las rastas’.

“Me sorprende ver una persona tan falsa ante las cámaras. Si bien dice Nicola, cuando hablaba con Ignacio detrás de la pantalla, igual conmigo, hasta el día de hoy decía: ‘Ojala que la producción me envíe a los Guerreros’”, empezó diciendo el popular ‘Pato’ sobre su gran amigo.

“Lo único que pienso es que él no quiso venir a los guerreros porque tiene miedo de enfrentar a uno de los hermanos Palao y porque eres un cobarde”, continuó diciendo el novio de Flavia Laos.

Ante estas fuertes acusaciones, Ignacio Baladán respondió a los ataques que sufrió por parte de Patricio Parodi, Nicola Porcella e incluso Paloma Fiuza.

“En verdad pensaba elegir los Guerreros, pero la verdad no hubo reacción de parte de ellos y como al otro lado su hubo reacciones. Elegí a los que me querían de su lado en ese momento, si tanto me querían hubieran hecho algo, no sé”, dijo el dulcero de ‘Esto es Guerra’.

Tras la emisión del programa de EEG, Patricio Parodi, realizó la siguiente publicación desde la sección de historias en su cuenta oficial en Instagram.

En tal sentido, Ignacio Baladán también se pronunció en las redes sociales y explicó los motivos sobre su polémica elección en ‘Esto es Guerra’.