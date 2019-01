Thaísa Leal vive dolorosa etapa por cáncer que padece su madre [VIDEO]

No ocultó el momento que está enfrentando. La nutricionista Thaísa Leal, la expareja de Paolo Guerrero, brindó una entrevista en exclusiva al programa de Magaly Medina para ATV. La brasileña no ocultó sus respuestas y no dudó en comentar sobre uno de los temas personales que más la ha afectado en los últimos meses.

Thaísa Leal hizo un llamado para ser conocida por "quien es y lo que hace". La ahora youtuber sobre vida saludable comentó que se encuentra atravesando una de las etapas más dolorosas. La ex del 'Depredador' detalló que su madre, la señora Elizabeth Michelle, padece cáncer al pulmón.

"Tenemos que vivir, no podemos derrumbarnos", fue uno de los comentarios que emitió Thaísa Leal sobre el estado de salud que padece su mamá. Explicó que pese a que es una enfermedad dolorosa que afecta a todos los miembros de la familia, ella le brinda todo su apoyo y está a su lado para salir adelante.

Sobre el progreso del cáncer al pulmón que tiene su progenitora, Thaísa manifestó que el tratamiento que recibe está dando efecto y que la evolución en positiva.

Tiene planes de regresar a Perú

Para el programa de Magaly Medina en ATV, Thaísa Leal, la ex pareja de Paolo Guerrero, no descartó su regreso a Perú. Uno de sus deseos es retornar a nuestro país para poder hacer turismo.

