Difunden supuesta grabación de Juan Gabriel con su amante y confirmaría que está vivo [VIDEO]

Recientemente el periodista Jorge Carbajal, quien sigue firme en su comentario que Juan Gabriel está vivo, presentó más pruebas de que el ‘Divo de Juárez’ está escondido. El mexicano contó que el cantante supuestamente se reunió con uno de sus más grandes amores del pasado y grabó para recordar el momento.

El periodista reveló que una expareja del cantante comenzó a indagar sobre la muerte de Juan Gabriel y viajó hasta Zacatepec, Morelos, para tratar de obtener información, y de alguna manera encontró la casa en la que vive Alberto Aguilera.

Juan Gabriel se encargó de interrogar a su examor para confirmar si era o no aquel hombre que se enamoró hace algunos años. El personaje que les voy a presentar creo que muchas gente no lo conoce públicamente (…) él se llama Humberto; él no se dedica a nada que tenga que ver con el medio del espectáculo y a nada de esas cosas y tuvieron una relación”. comentó Jorge Carbajal.

Carbajal compartió un video en el que aseguró que Juan Gabriel se encuentra descansando, bajó mucho de peso, pero luce mucho más saludable.

El periodista siguió contando que Juan Gabriel y Humberto se la pasaron muy bien después de reencontrarse y que el ‘Divo de Juárez’ compartió todos los detalles de su supuesta muerte; asimismo, se dice que tiene fotos, videos y documentos que comprueban que el cantante mexicano está vivo.



A continuación algunas imágenes que Jorge Carbajal mostró sobre Juan Gabriel en su celular, y señaló que pronto lanzará más pruebas.



Declaraciones de periodista