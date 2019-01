¿Raúl Romero y Johanna San Miguel conducirán reality en ATV? [FOTOS]

Días después de presentar su canción titulada “No necesita”, Raúl Romero accedió a ofrecer varias entrevistas a medios locales, en las que habló de su música y de las expectativas de sus seguidores para que retorne a la televisión.

Si bien se le dio la oportunidad para que promocione su nuevo tema, Raúl Romero fue consultado sobre su posible retorno y de la supuesta dupla que conformaría con Johanna San Miguel.

Si bien el músico dijo que estaría encantando de trabajar con Johanna San Miguel en televisión, negó que exista un proyecto con la exconductora de “Esto es guerra”.

“No he recibido ninguna propuesta para volver a la televisión con Johanna San Miguel, pero un proyecto para hacer algo con ella es algo que yo miraría con mucho gusto, solamente por eso. Después ya veríamos de qué se trata. Johanna es una gran profesional”, manifestó expresó el cantante y conductor de televisión.

Romero, a quien le gustaría volver a la pantalla chica con un proyecto “constructivo, semanal y grabado”, admitió que Ney Guerrero, productor de ATV, le propuso realizar un reality show.

"Ney me buscó unos meses antes para un programa. Y después... no llegamos a nada. Él quería un programa diario, yo no quería un programa diario. Y a los dos o tres meses sale esta noticia [de los rumores de su regreso a la TV]", explicó para RPP el ex conductor de los recordados programas "Habacilar" y "Erre con erre".

"A mí me propusieron ocupar un espacio que 'Combate' iba a dejar para reestructurarse. Un programa interino. Y, bueno, no iba a hacer eso. Nada más", expresó el conductor en otra entrevista que ofreció a El Comercio.



Por ahora Raúl Romero está convencido que si regresa a la televisión no será pronto porque es una actividad desgastante y que "te expone mucho". Sí aceptaría si tuviese que grabar una vez a la semana.



"No quiero dedicarme tanto a la tele. No soy un animal televisivo. No necesito a la tele ahorita. Pero sí siento que me gustaría agregar alguna actividad gratificante, económicamente también a todo lo que estoy haciendo ahora", indicó.

Raúl Romero lanza nuevo tema en Youtube

El músico está muy satisfecho con los resultados que ha tenido su tema “No necesito”, donde Raúl Romero canta solo con un ukulele.



Ahora el popular ‘cara de haba’ alista un libro de humor para niños.