Pedro Moral reveló que Antonio Pavón insultaba a Sheyla Rojas [VIDEO]

Luego que el Perú fuera testigo del enfrentamiento de Pedro Moral y Antonio Pavón por Sheyla Rojas a través del programa de ‘Magaly TV, la firme’, la pareja de la conductora de ‘Estás en todas’ reveló que el español insulta a su futura esposa a través de las conversaciones que tienen por WhatsApp, dejando sorprendidos a todos.

Antonio Pavón llamaba "chola" y "burra" a Sheyla Rojas a través del chat cuando la conductora de TV y el español discuten. "Te gustaría que el padre de tus hijos te llame y te insulte te diga 'chola', 'serrana', 'india'", le dijo Pedro Moral a la hermana de Antonio Pavón, Alicia, quien también salió en defensa del español luego de que la figura pública no dejara ver a su hijo.

"Cuando Antonio está molesto habla un poquito de más, 'Que me voy a llevar a mi hijo a España', 'que eres una burra', 'que no se qué', 'que no se cuanto'. Sheyla tiene todos los pantallazos", agregó Moral alarmado por la situación.

Antonio Pavón señaló en su defensa que ambos se tratan así por la manera ofuscada que se torna la situación. "Esa falta de respeto es por ambas partes. Así como yo le he dicho a ella eso, de las cosas que ella me ha dicho a mí. ¿Cómo me trata a mi la madre de mi hijo?", dijo el español.

"Tú sabes cuántas veces las insultado. ¿Qué significa "te voy a mejorar la raza?", le replicó el empresario, a lo que Antonio Pavón negó mencionando que no era racista. "Cuando Sheyla me insulta, yo me quedo callado", puntualizó.

Programa completo

Sheyla echó a su mamá de su casa

Alicia Pavón estuvo en 'Magaly TV, la firme' para saltar en defensa de su hermano, donde sorprendió a todos los televidentes al confesar el distanciamiento entre Sheyla Rojas y su mamá, quien era la persona que se encargaba del cuidado del menor durante toda su etapa de tratamientos médicos.

"Sheyla echó a su madre de la casa", fue el duro mensaje que dejó sorprendida a Magaly Medina en su programa, ya que Alicia confesó el por qué el menor ya no aparecía al lado de su abuela materna, quien se desvivía por las atenciones que necesitaba el pequeño.