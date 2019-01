Maluma presume talento que muy pocos conocían

Maluma no deja de dar sorpresas. A través de su cuenta de Instagram y aprovechando los días en los que se recupera de una cirugía en la rodilla, el cantante de reggaetón dio a conocer sus dotes artísticos.

Pocos se imaginaban que a la par de bailar y cantar, Maluma era un amante de todo tipo de arte y que, a juzgar por el trabajo que ha mostrado en su Instagram, no lo hace nada mal.

En el video que publicó en Instagram, el artista colombiano muestra su primer cuadro. "No sé si ustedes sabían, pero también soy muy fanático de todo tipo de arte y hoy hice mi primer cuadro. Lo voy a firmar y solamente quería mostrarles el amor que siento por esto", dijo Maluma en el video de Instagram donde se muestra feliz con su pintura.

El clip de Instagram compartido con sus más de 38 millones de seguidores ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones.

En el lienzo se muestra un árbol que tiene la mitad cubierta de hojas, mientras que la otra mitad está compuesta por ramas secas. En el fondo del cuadro se logran ver colores cálidos en un degradado que va desde el amarillo hasta el naranja, imitando así a un paisaje natural en pleno atardecer.

Maluma, al que vemos usando un pantalón de pijama y con sus muletas al lado, aplaca la intranquilidad de sus fans con esto: "espero que les guste y, no, tranquilos, no me voy a cambiar de opinión. Voy a seguir en la música, pero de momento esto me divierte mucho. Los amo, tengo feliz día".

En su video de Instagram hubo comentarios bastante positivos, pues muchas personas han quedado perplejas con el talento del cantante para la pintura. "Lo compro", le dicen sus seguidores.

