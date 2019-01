Lorena Álvarez denuncia que su expareja acusado de agresión fugó del país [FOTO]

A través de su cuenta de Twitter, la periodista Lorena Álvarez no dudó en mostrar su indignación al conocer que su expareja al que acusó de agresión, terminó fugando del país. La figura de Latina lamentó el lento accionar de la justicia peruana que permitió lo sucedido.

Como se recuerda, la periodista usó sus redes sociales hace varios meses para denunciar el tiempo que se tomaba la justicia peruana para ver su caso tras denunciar hace varios meses a Juan Jorge Mendoza Pérez por el delito de agresión contra su persona, incluso afirmó que temía por su vida.

“Hoy más que nunca temo por mi vida. Me preocupan las represalias que la decisión de la @FiscaliaPeru pueda generar. Pero no me van a amilanar. Seguiré reclamando lo que es justo. No solo para mí sino para todas las mujeres, las vivas y las que ya no pueden defenderse”, fue el mensaje que en aquel entonces la periodista emitió en Twitter sobre su caso; sin embargo, hoy expresó su indignación al confirmar que su expareja huyó del país.

"¿Por qué no me sorprende? La justicia peruana es tan lenta que le da todas las oportunidades a los agresores para evadir sus responsabilidades. Y si cuentas con residencia en los Estados Unidos, más fácil todavía", comentó la periodista en sus redes sociales al compartir una nota de la revista Caretas, la que confirmaba que el economista salió del país e incluso transfirió todos sus bienes.

Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en mostrar su respaldo a la comunicadora, tildando de "cobarde" y "poco hombre" a Juan Jorge Mendoza, quien huyó para no enfrentar a la justicia peruana tras la denuncia de Lorena Álvarez.

Denuncia de Lorena Álvarez