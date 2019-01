Angie sobre romántico detalle de Fabio: "Me pone nerviosa" [VIDEO]

En el último día de presentaciones de integrantes para la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’ (EEG), se reveló la reincorporación de Fabio Agostini, quien tuvo un romántico detalle para con Angie Arizaga. El español sorprendió con una rosa a la popular ‘Negrita’.

Durante la emisión del programa no tuvieron interacción alguna, pero cuando terminó EEG, la prensa recogió las declaraciones de ambos personajes y sorprendieron a más de uno.

“Es una rosa, no tiene ningún compromiso. No fue roja, sino rosada, que es de amistad. Fue un detallito (de amigos)”, empezó diciendo el español.

“Hemos empezado a hablarnos. Me parece muy buena niña, fue una rosita nada más”, aseguró. “¿Quién es Nicola?, ¿Para qué?”, respondió al ser preguntado sobre si fue para “incomodar” a Nicola Porcella.

FABIO AGOSTINI

En tal sentido, Angie Arizaga también tuvo unas palabras con respecto al regalo que recibió por parte de Fabio Agostini.

“Tengo que hablar con el seriamente. No entiende. Mucho chistesito. No soy burla de nadie”, empezó diciendo la ex de Nicola Porcella.

“Con Fabio solo tenemos una gran amistad, pero debo hablar con él, porque esas bromas no me gustan. Además, me puse nerviosa”, agregó.

Sobre una posibilidad de relación que pueda existir entre el español y la guerrera. Angie fue directa y dijo que “jamás pasaría”.

“Hablé con él y me dijo que era rosada y que es símbolo de amistad, así que está bien (...) No hay nada, cero”, acotó la integrante de 'Esto es Guerra'.

Quien también se pronunció sobre este detalle de Fabio Agostini a Angie Arizaga fue Nicola Porcella, quien aseguró que no se siente incómodo por la rosa, y mucho menos “le interese”.

ANGIE ARIZAGA