Nicola sobre la rosa de Fabio : "No me interesa, pero me da pena Angie" [VIDEO]

Fabio Agostini fue uno de los últimos integrantes en incorporarse en la nueva temporada de 'Esto es Guerra: La lucha por el honor’. Los conductores, Matias Brivio y Gian Piero Díaz mantuvieron en suspenso hasta el último segundo sobre de qué personaje se encontraba bajo la capa verde fosforescente.

Se hizo un leve silencio y se develó al español. Lo que sorprendió a más de uno fue que traía una rosa en la boca y como primera polémica acción se dirigió a Angie Arizaga para entregarle el detalle. En ese momento no se encontraba Nicola Porcella en el set de EEG, pero no pasó desapercibido.

La guerrera solo atinó a querer deshacerse de la rosa, mientras Fabio Agostini aclaraba que se trataba de un “regalo para su amiga”.

Ante este incómodo momento, la presa buscó las declaraciones de Nicola Porcella y su respuesta fue directa e inesperada. El ‘Capitán legendario’ restó importancia a lo que hizo su compañero.

El reportero le preguntó sobre Agostini y Porcella minimizó su presencia, incluso dijo no conocerlo. “¿Quién es? No me interesa”, empezó diciendo.

“Primero que se dedique a los suyo. Y si lo quiere hacer por molestar, a mí la verdad no me incomoda (...) Me da risa, me parece de niño, pero no me molesta y me da pena por Angie Arizaga, que la utilice así (...) Igual estamos acostumbrados”, agregó.

En tal sentido, Nicola Porcella aseguró que Angie Arizaga restó importancia al gesto que tuvo Fabio Agostini al llegar a 'Esto es Guerra’. “Creo que ella no está de acuerdo con eso, me da pena. Igual estamos acostumbrados a eso, así que a mi la verdad no me interesa”, puntualizó para las cámaras de América Espectáculos.