Roma me pareció una película preciosa, pero más que las actuaciones, que son buenas, quiero destacar el trabajo de producción que es increíble. Siempre pasan cosas en la calle que le dan vida, como un desfile militar, el cerrajero, el bus escolar, etc. La película está increíblemente bien hecha. La escena de la playa es lindísima. Pero realmente me quedé impresionada con los detalles, como los aviones que pasaban por el aire a cada rato. En general la cinta ofrece una lección en varios sentidos, cuenta un viaje en la vida de dos personas que se supone que son distintas pero en el fondo no lo son, que terminan siendo una familia. Roma se encuentra en la plataforma de Netflix y lidera las nominaciones al Óscar. Por mi lado, en marzo se estrena Rapto, filme del que soy guionista. ❧