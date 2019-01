La maestra que llegará al Óscar

Desde la madrugada del martes 22 de enero, la mexicana Yalitza Aparicio es la actriz latina más buscada en las redes sociales. Nominada al Óscar en la categoría Mejor Actriz, al lado de estrellas como Lady Gaga (A Star Is Born), Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (The Favourite) y Melissa McCarthy (Can you ever forgive me?), su popularidad le ha venido en forma de cuento de hadas.

Y todo esto se lo debe a su paisano, el cineasta Alfonso Cuarón, quien la descubrió para que le dé vida a Cleo en ‘Roma’, la cinta con 10 nominaciones al Óscar. “Desde la primera audición hasta esta mañana (martes), mi viaje con Roma ha sido extraordinario. Como hija de una empleada doméstica y siendo yo una mujer indígena, me enorgullece que esta película ayudará a que aquellos que nos sentimos invisibles, ahora se nos vea. Estoy eternamente agradecida con la Academia por reconocer a Roma y me siento orgullosa de ser parte de la visión de Alfonso (Cuarón). Felicitaciones a Alfonso, a todo el elenco y al equipo y a mi querida amiga Marina de Tavira. Lo recibo con gran humildad y honor. Gracias”, escribió Yalitza a CNN en Español, quien el pasado 11 de diciembre cumplió 25 años.

En esas cortas líneas se muestra orgullosa de sus raíces, y razón no le falta, ya que es la primera mujer indígena en la historia nominada a un premio Óscar en la categoría de Mejor Actriz. Se sabe que para la película buscaban de preferencia a hablantes de mixteco, pues en algunas escenas tienen diálogos en esa lengua. Sin embargo, Yalitza no sabía hablarlo, pero lo aprendió para el filme. Precisamente, la actriz que interpreta a Adela, Nancy García, es la mejor amiga de Yalitza en la vida real y fue ella quien le enseñó a hablar mixteco.

Esta maestra de kínder, quien por cierto ha dejado en claro que no dejará ese oficio de lado, ha visto su vida cambiar abismalmente desde el martes 22 de enero. Su primera sesión fotográfica ha sido nada menos que en el muro fronterizo en Tijuana, presencia que no pasó inadvertida.

“Me siento muy contenta. (La nominación) fue algo sorprendente y espero que muchas personas estén contentas ya que Roma, como película, tiene varias nominaciones y se va a hablar mucho de lo que se hace en México y eso es importante”, dijo en improvisada conferencia tras la sesión, la cual se desconoce su objetivo.

Y mientras Yalitza se sumerge en la nueva vorágine de su vida, se muestra agradecida con las felicitaciones que viene recibiendo de figuras de la talla de Salma Hayek. Incluso, antes de su nominación, figuras como Hugh Jackman y Emma Stone habían mostrado su interés en conocerla.

¿Qué le depara el destino? No lo sabemos, pero, definitivamente, la mejor jugada que le ha dado es haberla llevado al casting de Roma, donde la inscrita era su hermana Edith, quien tuvo que desistir pues estaba embarazada. El resto es historia conocida. ❧

TEMAS

Impresa